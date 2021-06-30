فوائد قد تجهلها للفاصولياء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

تعد الفاصولياء مصدرا مهما للبروتين النباتي، وهي بديل مناسب للحوم في النظام الغذائي، وقد ثبت أن الأنظمة الغذائية النباتية تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وتحسن أيضا وظائف المخ، ويعد البروتين أيضا عنصرا غذائيا مهما للتخلص من الوزن الزائد.

وتحتوي الفاصولياء على الألياف الغذائية، وقد أظهرت الأبحاث أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على فقدان الوزن الزائد وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وتعتبر الفاصولياء من الأغذية الغنية بالبريبيوتيك، وهو مصدر تغذية للبكتيريا النافعة في الأمعاء. وتحتوي الفاصوليا على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات وخافضة للدهون، مما يساعد في تقليل الالتهابات ومستويات الدهون في الدم، كما أنها تدعم تكاثر ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

الفاصوليا ومرض السكري

تنصح جمعية السكري الأميركية مرضى السكري بإضافة الفاصولياء المجففة أو المعلبة الخالية من الصوديوم إلى غذائهم، فهي منخفضة المؤشر الغلايسيمي (glycemic index) -أي أنها ترفع السكر بشكل أبطأ- ويمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل من العديد من الأطعمة النشوية الأخرى.

أيضا تحتوي الفاصولياء على البروتين والألياف، مما يجعلها غذاءً صحيا لمرضى السكري.

والمؤشر الغلايسيمي نظام لتصنيف الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، يُظهر مدى السرعة التي يؤثر بها كل نوع طعام على مستوى سكر الدم عند تناوله.