دراسة تحسم الجدل.. “أسترازينيكا” أم “فايزر”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

لا يزال النقاش مفتوحاً حول فعالية اللقاحات ضد فيروس كورونا. وفي ‏هذا المجال، بيّنت آخر الإحصاءات الصادرة عن هيئة الصحة العامة ‏السويدية، أن لقاح “أسترازينيكا” أعطى مناعة أفضل ضد الفيروس، ‏بفارق واضح من لقاح “فايزر بايونتيك”، وهي نتيجة جاءت عكس ‏التوقعات‎.‎

وواجه لقاح “أسترازينيكا” الكثير من الهجوم خلال الأشهر الماضية، ‏نظرا للاشتباه في تسببه بأعراض جانبية خطيرة وجلطات وأحيانا حالات ‏وفاة، مما جعل بعض الدول تعلق استخدامه أو تستبعده تماما‎.‎

لكن يبدو أن المناعة التي يعطيها أسترازينيكا أقوى من لقاحي فايزر ‏ومودرنا أيضا‎.‎

وحسب إحصاءات هيئة الصحة السويدية، فإن هناك نسبة ضئيلة من ‏الذين أخذوا اللقاح أصيبوا بفيروس كورونا بعد أخذه، وهم يشكلون 0,4 ‏بالمئة من إجمالي المصابين بفيروس كورونا‎.‎

وأصدرت هيئة الصحة بيانا تفصيليا باللقاحات التي أخذها هؤلاء الذين ‏ثبتت إصابتهم بعد تلقيهم للقاح، وتمت مقارنة هذه الأرقام بعدد الذين ‏أخذوا كل لقاح لمعرفة نسبة الإصابات من كل تطعيم، ليظهر أن ‏أسترازينيكا هو الأقل بينهم على الإطلاق‎.‎

الإحصائيات شملت فقط التطعيمات الثلاثة التي استخدمت في السويد، ‏وهي فايزر وأسترازينيكا ومودرنا. وظهرت النتائج أن أقوى حماية كانت ‏للذين أخذوا لقاح أسترازينيكا‎.‎