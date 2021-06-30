شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول القرفة فى فترة الحمل آمن؟ اعرفى الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل القرفة العديد من الفوائد الصحية التى تحميك من العديد من الأمراض، حيث تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والأحماض الدهنية المشبعة، كما أنها غنية بفيتامين سى وهـ والنياسين ومركبات الكولين والبيريدوكسين وحمض البانتوثنيك.

ويظل التساؤل الذى يسيطر على الأمهات الحوامل: هل تناول القرفة خلال فترة الحمل آمن أم لا، وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، فإن تناول القرفة آمن أثناء الحمل بكميات معتدلة، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب العديد من المضاعفات الصحية.

وتكمن الفوائد الصحية للقرفة أثناء الحمل فيما يلى:مضادة للأكسدة

تعتبر القرفة من أكثر البهارات قيمة لأنها غنية بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول، التي تحارب ضرر الجذور الحرة للجسم وتعزز الصحة الجيدة، كما تلعب دورًا في درء العدوى التي تسببها الميكروبات والفطريات والطفيليات.

تساعد في علاج الالتهابات

يمكن أن يؤثر الحمل سلبًا على جسمك ويزيد من وزن مفاصلك، حيث تعمل على تقليل آلام المفاصل وآلام العضلات.

التحكم في مستويات السكر بالدم

تحتوي القرفة على مثبتات نشطة يمكنها إدارة مستويات الجلوكوز.

تحسين الهضم

تحفز القرفة وصول الأنسولين الذي يزيد الرغبة الشديدة حتى أثناء التسمم، مما يؤدي إلى زيادة انبعاث حمض الهيدروكلوريك، الذى يهدئ الإمساك وتفريغ الأمعاء.

تخفض الشعور بالغثيان:

يعد المرض والقيء من أكثر الآثار الجانبية المعروفة للحمل، وقد يكون للقرفة المستخدمة في تركيبات معينة بعض التأثيرات المخففة للغثيان الصباحى.

طرد السموم من الجسم

تعتبر القرفة من الخواص المدرة للبول والبكتيريا الصفراوية وبسبب ذلك يتم تنظيف الكلى والمثانة العصبية والمعدة والجهاز الهضمي من السموم.

تحسين صحة الجنين

لأنها تحتوى على فيتامين (أ) الموجود الذى يساهم في تنظيم العضو البصري للطفل وتحسين شبكية العين. كما أنه يعطي عملية التمثيل الغذائي في جسم الأم، ويساعد في الحفاظ على الانتباه البصري ، والذي قد يتضاءل بشكل طفيف أثناء الحمل، بجانب تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر.