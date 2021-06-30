أول شحنة عمانية من غاز البترول المسال تصل للأسواق العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدرت مجموعة "أوكيو" العمانية، الأربعاء، أول شحنة من محطة صلالة لغاز البترول المسال إلى الأسواق العالمية، عبر ميناء صلالة العماني.

وتتألف الشحنة من خمسة آلاف طن من البروبان، وكمية مماثلة من البيوتان، وتم تصديرها إلى شبه القارة الهندية وذلك على متن سفينة الشحن "أم تي سيرمبلر"، والتي تم تدشينها تجارياً في وقت سابق.

إنجاز استراتيجي

وقال المهندس إحسان الجندل نائب رئيس العمليات بصلالة في قطاع المصافي والبتروكيماويات بمجموعة "أوكيو":" فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي في أحد أبرز مشاريع النمو في أوكيو".

وتابع:" والذي من خلال منتجاته سيدشّن مرحلة جديدة في تعزيز اسم السلطنة لتكون مصدرة لمنتجات الطاقة في العالم ، كما سيُسهم في زيادة وتعزيز قدرة السلطنة على تحقيق القيمة المضافة للغاز من خلال إنتاج البروبان والبيوتان والمكثفات الأخرى للأسواق العالمية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.

وأضاف:" أن هذا الإنجاز والمتمثل في تصدير أول شحنة من المنتجات تضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققها المشروع والتي تأتي متوافقة مع أفضل المعايير الفنية العالمية المطبقة في مشاريع قطاع البتروكيماويات".

تصدير منتجات الطاقة

وتُعد هذه المنتجات الأولى من نوعها المشتقة من شبكة "أوكيو" للغاز حيث ينتج مصنع "أوكيو" للغاز البترولي المسال حاليا البروبان، والبيوتان والمكثفات، وهي منتجات ذات قيمة تجارية عالية وتشهد تنافسية وطلبًا عاليًا في السوق العالمي.

ويتكون المصنع من محطة للاستخلاص، وصهاريج التخزين، ومرافق الشحن ونظام خط أنابيب الربط من نقاط الربط الحالية إلى وحدة الاستخلاص، ومرافق التخزين وفي النهاية إلى مرافق التصدير.





من جهته، قال مارك هارديمان الرئيس التنفيذي لميناء صلالة:" نحن سعداء برؤية ثمرة أخرى من ثمار التعاون الوثيق بين ميناء صلالة، ومجموعة "أوكيو"، لإنجاز هذه المهمة".

وتابع: "نحن على ثقة أن بتكاتفنا سنتمكن من تقديم خدمات عالمية المستوى والمحافظة على مكانة السلطنة لتكون واحدة من أهم الدول المصدّرة لمنتجات الطاقة في السوق العالمي".

وتبلغ تكلفة محطة غاز البترول المسال في صلالة التابعة لأوكيو والواقعة في جنوب البلاد 826 مليون دولار، وهي الأولى من نوعها التي تعالج الغاز في السلطنة لاستخراج غاز البترول المسال، والمكثفات من شبكة أوكيو للغاز.