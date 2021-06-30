صحة ورشاقة

احمى عينيك من حرارة الصيف.. تجنب العدسات اللاصقة واغسل يديك

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القاهرة - سامية سيد - - الحساسية.

- التهاب الملتحمة.

- التهاب الجفن.

- التهاب القزحية.

- التهاب القرنية.

- التهاب العصب البصري.

 

التهاب الملتحمة الجرثومي
التهاب الملتحمة الجرثومي

 

 

 

لا تجازف بعينيك وتتجاهل الأعراض، وقم بزيارة طبيب العيون للحصول على تشخيص دقيق والبدء فى العلاج.

 

تشمل العلاجات الشائعة ما يلي:

 

- قطرات ترطيب العين أو مرهم.

 

العين
العين

- مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان.

 

- كمادات ساخنة أو باردة.

 

علاجات طبيعية

 

يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية في الوقاية من التهاب الملتحمة الفيروسي، عن طريق تناول الأطعمة التى تحتوى على البروبيوتيك، كما يمكن أن تساعد فيتامينات A و K و C و B على تحسين صحة العين ودرء العدوى.

 

 

نصائح لتجنب مشاكل العين فى الطقس الحار:

 

- اغسل يديك بشكل متكرر وغسل العين أيضًا.

 

- استخدم المناشف النظيفة يوميًا.

 

- لا تشاركي مستحضرات التجميل الخاصة بالعيون تحديدًا مع أى شخص آخر، وتخلصي من أي مستحضرات تجميل للعيون تم استخدامها أثناء إصابتك بالتهابات العين.

 

غسل العين
غسل العين

 

- قم بارتداء نظارات شمسية خارج المنزل وفى المناطق المفتوحة بمعامل حماية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

 

 

- تجنب النظر مباشرة إلى الشمس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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