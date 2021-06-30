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شكرا لقرائتكم خبر عن احمى عينيك من حرارة الصيف.. تجنب العدسات اللاصقة واغسل يديك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - - الحساسية.
- التهاب الملتحمة.
- التهاب الجفن.
- التهاب القزحية.
- التهاب القرنية.
- التهاب العصب البصري.
التهاب الملتحمة الجرثومي
لا تجازف بعينيك وتتجاهل الأعراض، وقم بزيارة طبيب العيون للحصول على تشخيص دقيق والبدء فى العلاج.
تشمل العلاجات الشائعة ما يلي:
- قطرات ترطيب العين أو مرهم.
العين
- مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان.
- كمادات ساخنة أو باردة.
علاجات طبيعية
يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية في الوقاية من التهاب الملتحمة الفيروسي، عن طريق تناول الأطعمة التى تحتوى على البروبيوتيك، كما يمكن أن تساعد فيتامينات A و K و C و B على تحسين صحة العين ودرء العدوى.
نصائح لتجنب مشاكل العين فى الطقس الحار:
- اغسل يديك بشكل متكرر وغسل العين أيضًا.
- استخدم المناشف النظيفة يوميًا.
- لا تشاركي مستحضرات التجميل الخاصة بالعيون تحديدًا مع أى شخص آخر، وتخلصي من أي مستحضرات تجميل للعيون تم استخدامها أثناء إصابتك بالتهابات العين.
غسل العين
- قم بارتداء نظارات شمسية خارج المنزل وفى المناطق المفتوحة بمعامل حماية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
- تجنب النظر مباشرة إلى الشمس.