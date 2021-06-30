شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع الناتج عن التعرض للشمس.. تعرف على طرق العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يحدث الصداع الناتج عن الحرارة أو التعرض لأشعة الشمس عندما يكون الطقس حارًا أو أثناء ممارسة الأنشطة البدنية التي ترفع درجة حرارة الجسم، ومن غير المحتمل أن ينتج هذا النوع من الصداع من الحرارة نفسها، ولكن في معظم الحالات، سيكون لسبب مرتبط بها.

فيما يلي.. بعض المسببات الشائعة للصداع مع ارتفاع درجات الحرارة وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" :

1- الجفاف

قد يكون الجفاف سببًا محتملًا للصداع المرتبط بالحرارة، يسبب الجفاف صداعًا لأن نقص السوائل يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية.

2- الأمراض المرتبطة بالحرارة

الأمراض المرتبطة بالحرارة شائعة خلال الأشهر الأكثر دفئًا، لذا يجب على الشخص ألا يقضى وقتًا طويلًا فى الأماكن الحارة والتعرض لأشعة الشمس، وأن يتجنب التمرين المفرط أثناء ارتفاع درجات الحرارة، إذا أصيب شخص ما بالإنهاك الحراري أو ضربة الشمس، فإن الصداع هو أحد الأعراض الشائعة.

مسببات الصداع الأخرى

بعض مسببات الصداع أو الصداع النصفي المحتملة الشائعة خلال الطقس الحار، تشمل:

التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس

الجفاف نتيجة قلة شرب كمية كافية من الماء

استخدام أنواع من العطور أو واقي الشمس غير مناسب

أعراض الإصابة بصداع الشمس:

قد تظهر أعراض الحر أو الصداع البيئي بشكل مختبف اعتمادًا على سببها.

الإنهاك الحراري

إذا كان الإرهاق الحراري هو سبب الصداع ، فقد يعاني الشخص من أعراض إضافية تتعلق بالحرارة الزائدة، وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية للإجهاد الحراري:

التعرق كثيرا

القيء أو الغثيان

دوخة

تشنجات العضلات

الضعف أو الشعور بالتعب

جلد بارد أو رطب

نبض سريع ولكن ضعيف

فقدان الوعي

ضربة شمس

لضربة الشمس أعراض مشابهة للإجهاد الحراري، إذا واجه شخص الأعراض التالية:

بشرة ساخنة أو جافة أو رطبة

الالتباس

دوخة

الغثيان أو القيء

ضربات قلب قوية وسريعة

ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 103 درجة فهرنهايت

احمرار الجلد ، عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة

الجفاف الذى يمكن أن يسبب أعراضًا أخرى:

الدوخة

جفاف الفم أو الشفتين

العطش

بول أقل

التعب أو الشعور بالخمول

الوقاية من الصداع الحرارى وعلاجه

يمكن لأي شخص اتخاذ خطوات لمنع وعلاج الصداع الناتج عن الحرارة أو الجفاف أو غيرها من العوامل البيئية، حيث تنصح مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية الأشخاص باتخاذ خطوات لمنع هذا الصداع، وتشمل:

شرب الكثير من السوائل طوال اليوم

تجنب التعرض المفرط للشمس

أخذ فترات راحة منتظمة في مناطق الظل

ارتداء النظارات الشمسية

استخدام كريم واقٍ من الشمس أو مستحضرات أخرى خالية من العطور

تجنب ممارسة الرياضة في الحرارة الشديدة

طرق علاج صداع الشمس

استخدام كيس بارد أو ثلج للمساعدة في خفض درجة حرارة الجسم

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين

يمكن لأي شخص تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين حسب الضرورة، لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أدوية معينة تحتاج لوصفة طبية، أو في حالات معينة مثل السيدات الحوامل.