20 إصابة جديدة بـ"دلتا كورونا" في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأربعاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وأضافت في بيان صحفي أن هذه الإصابات ظهرت بعد "إجراء الفحص الخاص بالطفرة (دلتا) لمجموعة من العينات الإيجابية التي تم جمعها من مختلف محافظات الضفة الغربية، ما يرفع مجمل الإصابات المكتشفة إلى 22 إصابة".



وأوضحت الكيلة "أن الإصابات المكتشفة بالطفرة الهندية توزعت في محافظات رام الله والبيرة وأريحا والأغوار وطولكرم والخليل ونابلس وسلفيت وقلقيلية، إضافة إلى ضواحي القدس".

وجددت الوزيرة دعوتها للمواطنين "للحد من السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي لقاح كورونا".



وقالت إن هذا النوع من الفيروس "ينتشر بسرعة كبيرة جدا بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى".

وسجلت وزارة الصحة اليوم 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 140 في قطاع غزة وحالة وفاة واحدة في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 504027 بينهم 364170 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وتظهر بيانات الوزارة إصابة 343009 بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية منذ انتشار المرض في شهر مارس آذار من العام الماضي تعافى منهم 336760 فيما توفي 3831.