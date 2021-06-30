دوامة الهبوط تسيطر على المخزونات الأمريكية.. ماذا حدث لأسعار النفط؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع التاسع على التوالي، وسط تحسن الطلب على الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 25 يونيو/حزيران الجاري، بمقدار 6.7 مليون برميل عن الأسبوع السابق



وذكرت في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية (باستثناء تلك الموجودة في احتياطي البترول الاستراتيجي)، تراجعت إلى 452.3 مليون برميل.

وتقل مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6% عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.



وتحسنت أسعار النفط الخام بعد إعلان بيانات المخزونات، إذ صعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 1.47% أو 1.10 دولارا إلى 75.34 دولارا للبرميل.



كذلك، أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.49% أو 1.11 دولارا إلى 74 دولارا للبرميل.



وبحسب تقرير المخزونات الأمريكية، ارتفع إجمالي مخزونات وقود السيارات بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي؛ كما ارتفع مخزون البنزين ومكونات المزج النهائي الأسبوع الماضي.



وارتفعت مخزونات البروبان / البروبلين بمقدار 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بحوالي 17% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. وانخفض إجمالي مخزونات النفط التجارية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.



وبلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 16.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو 2021 وهو ما يزيد بمقدار 187 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.



وعملت المصافي بنسبة 92.9% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي، كما انخفض إنتاج البنزين الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​9.6 مليون برميل يوميا. وانخفض إنتاج الوقود المقطر الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​5 مليون برميل يوميا.



واردات النفط

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.4 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بانخفاض 0.5 مليون برميل يوميا عن الأسبوع السابق.



وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 6.7 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.8% عن نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.



وبلغ متوسط ​​واردات وقود السيارات (بما في ذلك مكونات مزج البنزين والبنزين النهائي) الأسبوع الماضي بمقدار 790 ألف برميل يوميًا، وبلغ متوسط ​​واردات الوقود المقطر 245 ألف برميل يوميًا.



وبلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات الموردة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية 20.0 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 13.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.



على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​إنتاج وقود السيارات 9.1 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 10.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغ متوسط ​​إنتاج الوقود المقطر 4.0 مليون برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، بزيادة قدرها 12.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وزاد توريد منتجات وقود الطائرات بنسبة 83.5% مقارنة بنفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

