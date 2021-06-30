شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم Noom يساعد فى إنقاص الوزن ويحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم Noom هو أحد أنظمة فقدان الوزن، الذى لا يعتمد على تقييد طعامك بل هو عبارة عن تحول شامل في نمط الحياة، يعطي الأولوية للأكل الصحي، والتمارين الرياضية المنتظمة، وإدارة الإجهاد والتوتر، وتحسين النوم وهو ما يؤدى بدوره لإنقاص الوزن والوصول للوزن المثالي، في هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن ريجيم Noom، وفقاً لموقع "VERY well fit".



ريجيم Noom

ما هو ريجيم Noom

ريجيم Noom يساعد الأشخاص على تغيير طريقة تفكيرهم والتعامل مع فقدان الوزن بشكل مختلف بدلاً من التركيز على النتائج السريعة، حيث يعلم الأشخاص كيفية تغيير وجهات نظرهم حول الوزن وفهم أهمية النشاط البدني ولماذا تؤثر التغذية الجيدة على الصحة.

تعتبر التغذية عنصرًا مهمًا في ريجيم Noom لفقدان الوزن نظرًا لأن النظام الغذائي الصحي والمتوازن جزء لا يتجزأ من إدارة الوزن على المدى الطويل.



ريجيم Noom

الأطعمة التي يمكن تناولها في ريجيم Noom

يصنف ريجيم Noom الطعام بناء على نهج الألوان للتغذية: فهو يصنف الأطعمة على أنها خضراء أو صفراء أو حمراء بناءً على كثافة العناصر الغذائية فيها وعدد مرات تناولها.

عادةً ما تحتوي الأطعمة ذات الملصقات الخضراء في ريجيم Noom الغذائي على معظم العناصر الغذائية وأقل كمية من السعرات الحرارية، بينما تحتوي الأطعمة ذات الملصقات الحمراء على سعرات حرارية أكثر ومغذيات أقل.

الأطعمة ذات الملصقات الصفراء تقع في مكان ما بينهما إذا لم تكن معتادًا على حساب السعرات الحرارية، فقد يستغرق تتبع السعرات الحرارية اليومية في خطة نظام Noom الغذائي بعض الوقت لتعتاد عليها.



ريجيم Noom

الأطعمة المسموح بها في ريجيم Noom

الخضراوات

الفاكهة

اللحوم

منتجات الألبان

كل الحبوب

الدهون الصحية



ريجيم Noom

ما لا تأكله في ريجيم Noom

-الأطعمة المصنعة

-الأطعمة الغنية بالدهون

-السكريات المضافة

-زيوت وتوابل

لا يستبعد نظام Noom الغذائي على وجه التحديد أي أطعمة، مما يعني أن الأطعمة التي ينصح بتجنبها لا يجب التخلص منها تمامًا ولكن الاعتدال فى الكميات المتناولة منها.

وإليكم تفصيل الأطعمة ذات الملصقات الخضراء والصفراء والحمراء على النحو التالي:

-تشمل الأطعمة ذات الملصقات الخضراء: الخضراوات المغذية مثل الجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي والسبانخ. هذه ، بالتالي، تحصل على "الضوء الأخضر" لمعظم الاستهلاك في نظام Noom الغذائي تندرج أيضًا الفواكه مثل التفاح والبرتقال والتوت والموز والطماطم ومنتجات الألبان الخالية من الدسم مثل الزبادي والحبوب الكاملة مثل الأرز البني في هذه الفئة.

-يجب تناول الأطعمة ذات العلامة الصفراء "بحذر" أو أقل من الأطعمة ذات العلامة الخضراء وتشمل البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج المشوي والسلمون وصدر الديك الرومي. منتجات الألبان قليلة الدسم بما في ذلك الحليب والجبن والبيض ؛ الدهون الصحية مثل الأفوكادو والزيتون. والحبوب والبقوليات مثل الفول والحمص والكينوا.

-الأطعمة ذات العلامة الحمراء ليست محظورة تمامًا ولكن يجب تناولها بأقل عدد من مرات التكرار وتشمل هذه اللحوم المصنعة وبعض زبدة المكسرات والزيوت والتوابل والسكر والأطعمة الغنية بالدهون مثل البيتزا والبطاطس المقلية.