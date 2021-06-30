أول 300 ألف جرعة.. مصر تدخل مصاف الدول المصنعة للقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" بصناعة مصرية في البلاد، ووصفت ذلك بـ"الانتصار الكبير".

وأشارت وزيرة الصحة المصرية، خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، للمعدات المشاركة بمبادرة "حياة كريمة"، إلى فتح مصنعين تابعين لشركة فاكسيرا، الأول يعمل بطاقة إنتاجية في الشيفت الواحد 300 ألف جرعة يوميا، ويمتد إلى شفتين لـ 600 ألف جرعة يوميا، وبطاقة إنتاجية سنوية من 110 لـ 220 مليون جرعة.





وأضافت وزيرة الصحة المصرية، أن المصنع الثاني، سيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يومية ومليار جرعة سنويا، حسب صحف محلية.

وكشفت أنه بدءا من أغسطس/آب سيتم إنتاج من 10 لـ 15 مليون جرعة شهرية، من إنتاج مصر، لإنتاج اللقاحات المستهدفة للشعب المصري.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية، لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا، وتم زيادة الجرعات إلى 80 مليون جرعة خلال الـ 6 أشهر القادمة.