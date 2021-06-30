فوائد الكورن فليكس.. صحة وتغذية وطاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سواء مع الحليب البارد أو الساخن، يعد الـكورن فليكس الذي يحضر باستخدام رقائق الذرة المحمصة، من وجبات الإفطار المفضلة للكبار وللصغار.

ولكن الأمر الذي قد لا يعرفه البعض أن فوائد الكورن فليكس عديدة، للصحة والتغذية والطاقة، نستعرضها في التقرير التالي.

- وجبة غنية بالبروتين

يعد الحليب والكورن فليكس وجبة صحية للغاية غنية بالبروتين وهو أمر ضروري لجسم نشط طوال اليوم، وذلك لأن البروتينات تساعد على تحسين المناعة وتنظيم الهرمونات والإنزيمات وكذلك إصلاح أنسجة الجسم وتغذيتها، المواد الضرورية لحياة صحية، وفقاً لموقع "herzindagi" الهندي في نسخته الإنجليزية.

- صحة الجهاز الهضمي





يحتوي الكورن فليكس على كمية عالية من الألياف، والتي تعتبر مفيدة للغاية للجهاز الهضمي، إذ يساعد تناوله على منع الإصابة بالإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الشائعة الأخرى.

- إنتاج الطاقة

يحتوي الكورن فليكس على الثيامين أو فيتامين ب 1 الذي يساعد على إنتاج الطاقة وتحسن الوظائف المعرفية، كما يساعد الثيامين على تسريع عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم.

- خفض الكوليسترول



يعتبر الكورن فليكس أكثر صحة من أي وجبة دهنية أخرى يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم، ولذلك، يعتبر الكورن فليكس والحليب اختياراً رائعاً كوجبة إفطار لمن يعانون أمراض القلب لأنه خفيف للغاية وصحي.

- تحسين صحة العينين

يحتوي الكورن فليكس على فيتامين أ، والنياسين أو فيتامين ب، والذي يلعب دوراً في الوقاية من الجلوكوما، وهي حالة يتلف فيها العصب البصري للعين، كل ذلك بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ب 12 واللوتين (من أهم الفيتامينات التي تساعد على حماية صحة ووظيفة العينين).

- صحة الرئتين

تحتوي الذرة التي يصنع منها الكورن فليكس على الكاروتينات والتي تعرف باسم بيتا كريبتوكسانثين، الذي يعتقد أنه يعزز صحة الرئتين.





