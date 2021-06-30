شكرا لقرائتكم فيديو وصور لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على ما يبدو أن اليابان تلك الجزر التي وصلت لمرحلة متقدمة من التطور، لا تريد أن توقف مسيرتها عند البشر فحسب، بل انتقلت لتعلم الحيوانات بعضا من التقاليد.

فقد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر سيدة يابانية تطعم غزالاً، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أظهر الفيديو رد فعل الحيوان.

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فالغزال ردّ على الفتاة ممتناً وشاكراً بأن أطرق رأسه مرتين على الأرض، ثم نظر إلى الفتاة مرة أخرى.

وتداول رواد التواصل أقاويل تفيد بأن اليابان قد علّمت الغزلان أن تحيي الأشخاص الذين يقدمون لها الطعام بكل أدب ولطف مثلما يفعل اليابانيون في حياتهم اليومية.

الحدير ذكره أنه وبعد انتهاء الحروب في اليابان عاشت تلك الجزر تطوراً كبيراً، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وطوّرت تلك البلاد العديد من المنشآت العسكرية والحربية فأصبحت مكاناً للصناعات ولكبرى شركات التكنولوجيا، ما ساهم في تطورها من الناحية الاقتصادية إلى حد كبير.