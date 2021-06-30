شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى ازاي تحمى طفلك من أمراض الصيف الشائعة وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى موسم الصيف، يجب الحذر من بعض الأمراض التى تنتشر خلال هذا الفصل، خاصة بالنسبة للأطفال، لذلك يجب الوقاية من تلك الأمراض وعلاجها، من خلال التقرير التالى نتحدث عن أمراض الصيف الشائعة للأطفال، وفقا لما نشره موقع unilab.

1- حروق الشمس

يمكن أن يتسبب لعب الأطفال طوال اليوم تحت أشعة الشمس فى إصابتهم بحروق الشمس الضارة في مناطق متفرقة بالجسم، لذلك لابد من الالتزام باستخدام كريم واقى للشمس للأطفال على الوجه والجسم بالكامل قبل 30 دقيقة على الأقل من نزول البحر أو الجلوس فى الشمس.



حروق الشمس

2- الحمى

يمكن أن يتسبب الطقس الحار والتعرض لأشعة الشمس فترة طويلة فى إصابة الأطفال بالحمى والتى تظهر أعراضها فى صورة صداع والإصابة بالجفاف، لذلك من المهم أن تحتوى شنطة الأم على مسكنات وخافض للحرارة واستخدامها بمجرد ملاحظة ظهور أعراض الحمى على طفلك، من أجل السيطرة على الحالة والتخفيف من أعراضها.





حمى

3- إسهال

تنمو بكتيريا معينة بالجسم عند التعرض للحرارة الشديدة خلال فصل الصيف، وتكون الأطعمة أكثر عُرضة للتلف ما قد يتسبب فى الإضرار بالمعدة والإصابة بالإسهال عند تناولها، لذلك يجب التأكد جيدًا من جودة وصلاحية الأطعمة قبل تناولها.

4- ضربة شمس

تشكل أشعة الشمس الضارة خطورة كبيرة على الجلد والبشرة، لذلك من المهم الحفاظ على رطوبة أطفالك خلال الطقس الحار لتفادى الإصابة بضربة الشمس عن طريق شرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية مع تفادى التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس.



ضربة شمس

5- الإصابة بالبثور وحب الشباب لدى الأطفال

حالة مؤقتة قد تصيب الأطفال بظهور مجموعة من البثور وحب الشباب نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة وانسداد مسام الجلد بالزيوت والبكتيريا، وقتها لا ينبغى محاولة الاقتراب من تلك البثور وفقعها ما قد يترتب عليه التهاب الجلد، ولكن يفضل الذهاب بطفلك إلى طبيب الجلدية المتخصص خاصة إذا كانت تلك البثور غير عادية وتنتشر بسرعة أكبر.