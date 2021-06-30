نسف دهون البطن وخسارة الوزن بشرب القهوة بالليمون 



بيروت - نادين محمد - يعتبر نسف دهون البطن من ابرز التحديات التي تواجه الاشخاص الراغبين في خسارة الوزن ونحت الجسم واستعادة الرشاقة. فمن اجل هذا يجب اتباع رجيم طويل الامد وتطبيق القواعد الصحية والحفاظ على نظام غذائي متوازن. لكن من المفيد ايضاً الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية المنزلية المؤقتة سهلة التحضير والتي تساهم في حرق دهون الجسم وخصوصاً تلك التي تتجمع في وسطه. اذاً من اجل نسف دهون البطن وخسارة الوزن ننصح منذ الآن بتجربة وصفة القهوة بالليمون.

فوائد وصفة القهوة بالليمون



تساعد خلطة القهوة بالليمون على نسف دهون البطن. الا انها تحتوي ايضاً على عدد كبير من الفوائد الاخرى.



القهوة



- تعتبر مصدراً مهماً لمضادات الاكسدة الفعالة وخصوصاً مركبات الفينوليك التي تحمي الجسم من تأثير الشوارد الحرة الضارة.

- من المعروف انها تحتوي على نسبة مهمة من الكافيين وهو المادة التي تمنح الجسم الطاقة التي يحتاج اليها من اجل اداء مهماته المختلفة.

- تعتبر القهوة مصدراً مهماً للمغنيزيوم والفيتامين B3 الذي يعزز انتاج الطاقة من خلال الدهنيات والسكريات التي يخزنها الجسم.

- يساهم تناول القهوة في تعزيز عملية الايض وبالتالي في المساعدة على خسارة الوزن وتذويب دهون الجسم.

الليمون



- يؤمن للجسم نسبة 74% من الفيتامين C الذي يحتاج اليه يومياً والضروري لإنتاج النورادرينالين. والعنصر الاخير هو ناقل عصبي يحد من تراكم الدهون في الجسم ويساعد بالتالي على انقاص الوزن.

- يمكن تناول الليمون او عصيره ان يكبح ارتفاع مستوى السكر في الدم ووان يعدل المؤشر الغليسيمي.

- يحتوي لب الليمون على الفلافونوديات وهي مضادات للاكسدة تحد من اكسدة الكوليسترول الضار وتحمي من المعاناة من العديد من الامراض ومن مواجهة بعض المشاكل المرتبطة بصحة القلب والشرايين.

طريقة تحضير الوصفة



من السهل جداً تحضير هذه الوصفة ولهذا يمكن جعل هذا جزءًا من روتين الحياة اليومي. وفي موازاة هذا من الضروري اعتماد نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب كمية كافية من الماء خلال النهار.

المقادير

كمية كافية من القهوة

20 سنتل من عصير الليمون

الطريقة

1 يتم تحضير القهوة بالطريقة المعروفة وتركها بعد هذا الى ان تصبح فاترة.

2 تتم اضافة عصير الليمون اليها والمزج جيداً للحصول على مزيج متجانس.

3 من اجل الاستفادة من هذا المزيج من المهم تناول كوب منه قبل 30 دقيقة من موعد ممارسة التمارين الرياضية لأنه يوفر الطاقة. فمن الضروري القيام بالنشاطات البدنية لمدة تراوح بين 30 و40 دقيقة 4 مرات اسبوعياً.



لكن يجب الانتباه جيداً عند تطبيق هذه الوصفة التي تساعد على نسف دهون البطن. فهي تحتوي على عصير الليمون ومن الافضل تجنب تناوله في حال المعاناة من اضطرابات كلوية او من اخرى على مستوى الصفراء او من حرقة او قرحة المعدة او من حساسية الحمضيات. كذلك يجب الحرص على عدم تنظيف الاسنان مباشرة بعد شرب القهوة بالليمون من اجل عدم تعريض المينا للخطر. ومن الضروري في هذه الحالة الانتظار لمدة 20 دقيقة منعاً لحدوث اي ضرر.



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