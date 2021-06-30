أسهل طرق تخسيس محيط الخصر بوصفة الشاي بالحليب 

بيروت - نادين محمد - تتوفر طرق عدة تساعد على تخسيس محيط الخصر. ومن ابرزها واكثرها اتباعاً لمعايير الصحة تناول الطعام الذي يخلو من الدهون الضارة والسكريات وممارسة التمارين الرياضية الخاصة بهذه المنطقة. كذلك من الممكن الاعتماد على بعض الوصفات السريعة وسهلة التحضير والتي يساهم تناولها في حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة. ولهذا ننصح باتباع وصفة الشاي بالحليب البسيطة التي يمكن اللجوء اليها من اجل تخسيس منطقة الخصر.

وصفة الشاي بالحليب



من اجل تخسيس محيط الخصر من الضروري اذاً التوقف عن تناول الاطعمة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. ومن المهم تسريع عمليتي الهضم والايض بالطرق المناسبة ونحت الجسم عن طريق ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً. كما من المفيد جداً اتباع وصفة سهلة منزلية سهلة جداً تحتوي على الشاي والحليب والماء. وهذه طريقة تحضيرها.

المقادير



كيس من الشاي الاسود

ربع كوب من الحليب والافضل ان يكون حليب ماعز لأنه اكثر سهولة على مستوى الهضم من حليب البقر

نصف كوب من ماء الشرب

الطريقة



1 يوضع الماء على النار حتى يصبح ساخناً.

2 يسكب الماء في كوب ويوضع فيه كيس الشاي الاسود.

3 يضاف الحليب ويترك المزيج لبعض الوقت.

ومن اجل الاستفادة من هذا المشروب في خسارة الوزن من المهم تناوله قبل 20 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية. والافضل في هذه الحالة ان تحتوي كل وجبة على الخضار والفواكه. ويمكن اتباع هذا الرجيم لمدة 4 الى 5 ايام لا اكثر.

فوائد وصفة الشاي بالحليب للتخسيس



لا يساعد هذا المزيج على تخسيس محيط الخصر فقط، بل انه يحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية ايضاً.

الشاي الاسود



- يساعد هذا النوع من الشاي على خسارة الوزن وخصوصاً في اطار رجيم خاص.

- يحتوي على الكافيين الذي يساهم في ضبط الشهية وفي حرق الدهون.

- يعتبر من المشروبات الغنية بمضادات الاكسدة التي تساعد على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة وفي خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

- يعتبر مصدراً مهماً للكاتشين وهو مركب من عائلة الفلافونويدات التي تساعد على فقدان الوزن. فقد اشارت دراسة أجريت في شانغهاي مديكال سكول الى ان هذه المركبات تحرق الدهون التي تتجمع في منطقة البطن تحديداً.

حليب الماعز



- يحتوي هذا النوع من الحليب على نسبة مهمة من الاحماض الامينية والبروتينات سهلة الهضم. ويرى الخبراء انه الاكثر قرباً بتركيبته من حليب الام.

- يحتوي هذا الحليب على الكالسيوم ويساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية.

- يمكن تناوله ان يعزز الشعور بالشبع ويكبح الرغبة في الاكل وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وهذا ما يساعد على انقاص الوزن. لكن استهلاك هذا المزيج لا يكفي من اجل تخسيس محيط الخصر. فمن الضروري في موازاة ذلك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وشرب كمية كافية من الماء اي من ليتر ونصف الى ليترين يومياً وممارسة التمارين الرياضية والنشاطات البدنية بشكل منتظم. وهكذا يمكن الحصول على افضل نتيجة.



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