شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من حروق الجلد بسبب أشعة الشمس.. حافظ على رطوبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الفترة الحالية ارتفاعا حادا في درجات الحرارة وقوة تأثير أشعة الشمس على البشرة والجلد، ما قد ينتج عنه الإصابة بحروق في الجلد وأضرار بالغة للبشرة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة سواء بحكم عملهم أو على الشواطئ لقضاء عُطلة الصيف، ووفقًا لتقرير منشور بموقع "express" فإن هناك عدة طرق للوقاية من حروق الشمس خلال فصل الصيف.

تحدث حروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس عندما تتفاعل دفاعات الجسم كثيرًا مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وهو تفاعل سام للجلد، وتؤثر حروق الدرجة الأولى على الطبقة الخارجية من الجلد وتلتئم في غضون أيام قليلة، لكن حروق الدرجة الثانية تكون أكثر خطورة.

- فيما يلى.. 7 نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة لتفادى مشاكل الإصابة بحروق الجلد في الطقس الحار:

1- استخدام كريم واقى للشمس مناسب لنوع البشرة، ووضعه خاصة على المناطق المكشوفة من الجلد والتي لا تغطيها الملابس للوقاية من حروق الشمس.

2- ارتداء نظارات شمسية طبية للحماية من أشعة الشمس الضارة.

3- ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية لحماية الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

4- محاولة تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والجلوس في الظل قدر الإمكان.

5- الحرص على شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وتفادى الإصابة بالجفاف.

6- ارتداء الأطفال والكبار أيضًا قبعات الرأس للحماية من أشعة الشمس الضارة.

7- بالنسبة للمصيفين، ينبغي تجنب نزول البحر في وقت أشعة الشمس الشديدة لتفادى الإصابة بحروق الجلد.

وفى حال، الإصابة بحروق الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة، فهناك العلاجات بسيطة يمكن اللجوء إليها للتعامل مع تلك الحروق، على النحو التالى:

1- تناول الأسبرين فهو أكثر مسكنات الألم فعالية خاصة في حالات حروق الشمس الخفيفة إلى معتدلة، عن طريق تناول قرصين كل أربعة ساعات لتهدئة تلك الحروق.

2- الاستحمام بالماء البارد.

3- ترطيب المناطق المصابة بحروق الشمس باستخدام جل الصبار أو زيت جوز الهند العضوى ولكن لا يتم وضعه على بشرة الوجه.

4- تجنب نهائيًا تقشير الجلد المحترق، واتركه تتقشر بمفرده فهذا دليل على التعافى.

5- تجنب استخدام الكريمات الزيتية فقد تسبب في احتباس الجسم للحرارة ما ينتج عنه تفاقم حروق الجلد.