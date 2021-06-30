أغذية مفيدة لصحة الكبد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:05 مساءً - منذ 9 دقائق

يُعد تناول الغذاء الصحي من الأمور المهمة للمحافظة على صحة الكبد، ويقصد بالغذاء الصحي ذلك الذي يحتوي على كميات متوازنة من الأطعمة المناسبة.

وتعتمد وظيفة الكبد على النظام الغذائي اليومي. عدد الخبراء المنتجات التي تفيد الكبد.

تشمل القائمة الشاي الأخضر والخضروات الصليبية والكركم. وتشمل أيضًا ثمار الحمضيات، والتي تعد المصدر الرئيسي لفيتامين سي وتساهم في التخلص من السموم.

يعتبر الجريب فروت مفيدًا بشكل خاص، حيث يحتوي على نوعين من مضادات الأكسدة الرئيسية: نارينجين ونارينجينين. بمساعدتهم، الكبد محمي من التلف، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية.

يوصي الخبراء بتناول الجوز والبنجر وزيت الزيتون. يمكن أن يقلل الزيت من مستوى الدهون في الكبد.