اختصاصي أمراض معدية: موجة كورونا الجديدة "لن تكون سيئة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتفاؤل وحذر، قال اختصاصي أمراض معدية إيطالي إنه بفضل اللقاحات، لن تكون الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد مثل العام الماضي.

وأعرب ماسيمو جاللي، رئيس وحدة الأمراض المعدية في مستشفى ساكو في ميلانو، في مقابلة له مع موقع "فان بيدج" الإيطالي عن تفاؤله وحذره فيما يخص التهديد الذي تمثله سلالة دلتا للفيروس التاجي الذي عرَّفه بأنه "متغير محترم، يجب النظر إليه باهتمام شديد"، مشيراً إلى أن حدوث مخاطر الوقوع في موجة جديدة مماثلة للموجات السابقة منخفضة للغاية، وذلك بفضل لقاحات كورونا.





وأضاف: "لم يتم حل الموقف لكن تفاؤلي ينبع من حقيقة أنه هناك زيادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وقد يصاب بعضهم بالعدوى ولكن في جميع الحالات تقريباً، لا ينتهي بهم الأمر في المستشفى، أو في العناية المركزة أو الوفاة"، ولذلك يعقد "جاللي" أن الحماية التي توفرها اللقاحات كافية لمنع موجة أخرى من المرض.





ووفقاً لأخصائي الأمراض المعدية، فإن حملة التطعيم تعطي نتائج مهمة ليس فقط من جهة العدوى ولكن أيضاً على أحد المرافق الصحية البالغة الأهمية، وهي أنه في حالة ظهور موجة جديدة من الفيروس التاجي في الخريف القادم، فلن تكون قابلة للمقارنة حتى مع تلك التي كانت موجودة العام الماضي، وذلك يرجع لحسن الحظ بتلقي عدد كبير من الأشخاص لقاحات كورونا.





وقال: "أشك في قدوم سلالة قوية في المستقبل يمكنها التحايل تماماً على حماية اللقاحات".

ومن ناحية أخرى، دعا مدير عيادة الأمراض المعدية في مستشفى ساكو في ميلانو إلى توخي الحذر بإرسال رسائل واضحة إلى كل المواطنين، بالاستمرار في ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات حتى في الهواء الطلق.

كما نصح "جاللي" الأشخاص غير الملقحين أو الذين يعانون الأمراض الأخرى، بوجوب ارتداء الكمامة الواقية باستمرار.





