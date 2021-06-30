شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن ريجيم داش؟ يضبط ضغط الدم ويساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف النظام الغذائي المعروف باسم "حمية داش" تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى المصابين به، والوقاية منه أيضًا، حيث يعتمد هذا النظام الغذائي على تقليل استهلاك الملح وتناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد بالتحكم في ضغط الدم تحت السيطرة، وتشمل هذه الأطعمة تلك التي تحتوى على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك".

ووجدت العديد من الدراسات أن اتباع حمية داش يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم لمعدلها الطبيعي فى أقل من أسبوعين، ولا يساعد نظام داش الغذائي فقط مرضى الضغط، بل يساعد فى فقدان الوزن وتقليل المخاطر الصحية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم مثل أمراض القلب.

وتشير دراسات أخرى، إلى أن حمية داش تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدى والقولون، ومتلازمة التمثيل الغذائي وهى مجموعة من الحالات التى تزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولا يتطلب نظام داش الغذائى تناول أطعمة معينة، ولكنه يعتمد على دمج الأطعمة الصحية المفيدة للقلب فى حياتك اليومية، والغنية بالألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، والتقليل من استهلاك الملح.

- أطعمة يعتمد عليها نظام "داش" الغذائي:

1- الخضراوات

2- كل الحبوب

3- المكسرات والبذور والبقوليات

4- الألبان منخفضة الدسم

وهناك مجموعة من الأطعمة يجب عليك التقليل من تناولها عند اتباع حمية داشن وتشمل، اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم والأطعمة والمشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من السكر.

نظام "داش" الغذائي، ليس برنامجًا لإنقاص الوزن لأنه قد تستهلك نحو 2000 سعر حرارى يوميًا، ولكن إذا كنت تريد أن تحقق من خلاله أهدافك لإنقاص الوزن يمكنك تناول سعرات حرارية أقل من ذلك وتعديل وجباتك الغذائية بما يفيد خطط إنقاص الوزن الخاصة بك من حيث الكميات المتناولة.