فرنسا تتأهب لموجة رابعة من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية جان فرانسوا دلفريسي، الأربعاء، إن فرنسا ستواجه على الأرجح موجة رابعة من فيروس كورونا.

وذلك نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رُصدت أول مرة في الهند.

لكن "دلفريسي" أضاف أن التطعيم باللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، سيساعد في تخفيف تأثير الموجة الجديدة التي يعتقد عدد كبير من الخبراء أنها قد تجتاح فرنسا بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد "دلفريسي": "أعتقد أننا سنتعرض لموجة رابعة، لكنها ستكون أخف بكثير من الموجات الثلاث السابقة لأن مستويات التطعيم مختلفة مقارنة بالسابق".

كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قال هذا الأسبوع إن سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي أدى انتشارها السريع في أنحاء العالم إلى دفع بعض الدول لإعادة فرض قيود على السفر، تمثل حاليا نحو 20 بالمئة من حالات الإصابة في فرنسا.