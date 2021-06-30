شكرا لقرائتكم احذر شعور النعاس أثناء النهار.. "علامة لمشكلة خطيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حين يشعر الكثيرون بالنعاس خلال النهار، معللين ذلك بقلة النوم، قد تكون هذه الظاهرة التي تفاجئ بعض الأشخاص عند ذروة العمل، بادرة عن أسباب صحية ومضاعفات مرضية قد تلحق بك بالمستقبل.

في هذا الشأن، كشف أخصائي أمراض الكبد الروسي الدكتور دميتري موناخوف، أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلاً قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد، وذلك وفق تقرير لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، أمس الاثنين.

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وأوضح في حديث تلفزيوني قائلا "ما الذي يقلق المريض؟ هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة؛ ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد".

كما أضاف "تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد".

وأكد التقرير أن وظيفة الكبد تكمن في عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم، وتحدث اضطرابات وظائف الكبد نتيجة عدة عوامل مثل الفيروسات أو تعاطي الكحول أو الإصابة بالسمنة التي ينتج عنها مرض الكبد الدهني، بجانب العوامل الوراثية الأخرى.

فشل الكبد

وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات إلى تلف الكبد الأمر الذى يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة.

ومن بين العلامات أيضا التي تدل على حدوث اضطرابات بالكبد تورم في الساقين والكاحلين وأن يكون لون البول غامقا، وفقدان الشهية والإصابة بالكدمات بسهولة.

إلى ذلك، أوصى الطبيب الروسي بضرورة اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميجا3 والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني لتجنب ظاهرة النعاس خلال النهار والحفاظ على صحة الكبد.