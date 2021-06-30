شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يوميًا يؤدى لزيادة الدهون الحشوية الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية أو دهون البطن من أكثر المشكلات التي تواجه الكثيرين بسبب العادات الصحية الخاطئة خاصة بالنظام الغذائي، وتكمن خطورة هذه الدهون في أنها تتجمع بالقرب من الأعضاء الحيوية بالجسم، الأمر الذى يسبب حدوث مضاعفات خطيرة قد تلحق الضرر بصحتك.

وطبقا لتقرير منشور بموقع اكسبريس، فإن إجراء تعديل بسيط على أوقات نومك يساعدك على خفض دهون البطن الضارة، وتجنب تجمع الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، ما قد يترتب عليه الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري الذى يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجد الباحثون أن النوم لأكثر من 6 ساعات إلى سبع أو ثمان ساعات ليلًا، نجح في خفض اكتساب الدهون الحشوية بحوالي 26%، لذلك فإن النوم لأقل من 6 ساعات ليلًا يرتبط بزيادة تجمع الدهون بمنطقة البطن.

وأوصى الباحثون أن الالتزام بنمط حياة صحى هو السبيل الوحيد للتخلص من الدهون الحشوية، مع تحسين أسلوبك في تناول الطعام، بجانب اتباع تمارين رياضية تساعدك في حرق السعرات الحرارية أكثر مما تستهلك، وتناول الأنواع المناسبة والصحية من الطعام.

وأظهرت الدراسة أن تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا، وإدراج الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام، يمكن أن يساعد فى التخلص من دهون البطن أيضًا، مع تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم، وتناول الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض، وكميات قليلة من الزيت غير المشبع، بجانب تناول 8 أكواب من الماء يوميا، وتجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.