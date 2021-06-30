كيف أحمي نفسي من الولادة في الشهر السابع؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تتعرض النساء لهاجس الولادة المبكرة مثل الولادة في الشهر السابع أو الثامن خاصة مع تكرار هذه الظاهرة في الوقت الحالي نتيجة لضغوط الحياة، وتغير نمطها وأصبح بقاء المواليد في الحضانات الصناعية مثل الظاهرة في هذا الوقت؛ ولذلك فالدكتور يوسف الحمد الله _أخصائي النساء والولادة يقدم لك بعض المعلومات حول الولادة في الشهر السابع ومخاطرها، وطرق الوقاية منها كالآتي.
مخاطر الولادة في الشهر السابع على الجنين
- يتعرض المولود لخطرالوزن القليل حيث يولد الجنين بوزن أقل من 3 كيلو جرامات، وهو المعدل الطبيعي لوزن المواليد الأصحاء.
- قلة المناعة وتعرضه للأمراض باستمرار.
- عدم التطور الجسدي والعقلي.
- أمراض الرئة نتيجة لعدم اكتمال نموها، ويصبح المولود بحاجة للعلاج بالكورتيزون ووضعه في الحضانة الصناعية لفترة معينة.
أسباب الولادة في الشهر السابع
- ترتبط الولادة في الشهر السابع حسب الدراسات بعمر الأم؛ ففي في حال كانت الأم أكبر من سن الـ 35 أو أقل من 16 سنة؛ فهي معرضة للولادة المبكرة.
- إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم أو السكر" تسمم الحمل".
- إصابة الأم بالتهابات متصلة بالجهاز التناسلي للمرأة في محيط الرحم والحوض.
- تعرض الأم للإجهاد الجسماني، وحمل الأشياء الثقيلة وزحزحتها.
- تعرض الأم للتوتر والقلق.
- تكرار الولادات، وفي حال حدث الحمل قبل أن يتم المولود السابق ستة أشهر مثلاً.
- إصابة الأم بفقر الدم؛ حيث إن الأنيميا تسبب مضاعفات للحامل منها الولادة المبكرة
نصائح لحماية الحامل من الولادة في الشهر السابع
- التغذية الصحية السليمة بحيث تتوافر في الغذاء خلال فترة الحمل كل العناصر الغذائية.
- عدم التعرض لحالة زيادة الوزن غير الطبيعية، فالحامل يزداد وزنها بمعدل كيلو جرام واحد كل شهر فقط، وغير ذلك يسبب مخاطر تؤدي إلى الولادة المبكرة.
- يجب أن تباعد المرأة بين الولادات، حيث أثبتت الأبحاث العلمية والدراسات أن تقارب الولادات تعرض الحامل للولادة المبكرة.
- الابتعاد عن التدخين وكذلك التدخين السلبي.
- عدم تعاطي أي دواء دون وصفة طبية.
- عدم الحمل بعد سن الخامسة والثلاثين، وكذلك الحمل في سن مبكرة لم ينضج فيها الرحم بعد.
- يجب أن تبتعد الحامل عن التعب الجسدي والجهد المضاعف، وكذلك حمل الأشياء الثقيلة.
- يجب أن تتمتع الحامل بحالة نفسية جيدة.
- تتبع تاريخ العائلة؛ حيث أن الأم التي تكون قد تعرضت لولادات مبكرة فمن الممكن أن تتعرض ابنتها لخطر الولادة المبكرة.