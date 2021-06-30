كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - احتياجات المولود الجديد في الصيف تختلف كثيراً عن احتياجاته في فصل الشتاء، فمع الجو الحار قد يكون هناك خطر على الأطفال؛ لأنّهم يتأثرون بسرعة بارتفاع درجة الحرارة، وما يتبع هذا من أمراض وحساسية جلدية تؤلم الرضيع وتزعج الآباء، لذا يحتاجون إلى ارتداء ملابس قطنية خفيفة، وإبقائهم بعيداً عن الحر وأشعة الشمس، ومن أجل هذا تختلف قائمة التسوق الخاصة بمولود الصيف عن مولود الشتاء.. عن هذه الاحتياجات والاحتياطات تكلمنا الدكتورة يمنى حمزة، أستاذة طب الأطفال

احتياجات -أغراض- المولود الجديد

هناك احتياجات عامة للمولود الجديد..لا تختلف باختلاف الفصل

أغراض عامة تحتاجها الأم والرضيع.. لا تختلف باختلاف الفصل.. مثل 6 فوط أو قطع من القطن الأبيض مربعة؛ لوضعها على كتف الأم أو على وسادة الرضيع لتنظيف القشط والقيء

4 فوط للاستحمام، ويفضل أن تكون مزودة ببرنس الرأس؛ لنقله دافئاً بعد الاستحمام من الحمام إلى الغرفة

مراعاة اختيار المنتجات القطنية لحماية بشرة الرضيع من التعرض لأي تهيجات بالجو، مع شراء مقاسات متنوعة؛ لأن الصغير يكبر بسرعة، والاهتمام بغسل الحاجات قبل أن تمس جلد الرضيع

6 فانلات داخلية بكم قصير ..6 فانلات للبيت أو بيجاماات بكم طويل

..6 3 بنطلونات قطنية داخلية ..6 سلوبيتات قطنية بكم

..6 3 سلوبيتات قطنية للخروج بكم وبنصف كم ..8 بافتات قطنية

..8 2 كوفرتة قطنية

شراء ملابس بكم..قطنية

5-4 سترات بأكمام قصيرة..للمولود الجديد في الصيف

اجعلي صغيرك يرتدي ملابس بكم لكن قطنيةحتى تحميه من تيارات الهواء والتكييف والمروحة وغير ذلك؛ لأن مناعة المولود خفيفة أكثر من الكبار.

أربع إلى خمس سترات بأكمام قصيرة، أو بلا أكمام، يمكن إلباسها للطفل كطبقةٍ داخلية، أو وحدها؛ إذا كان الجو حاراً جداً

ارتداء قبعة صيفية..التواصل مع الطبيب؛ لمعرفة النوع الكريم الواقي من الشمس والمناسب للطفل، ومستحضرات طرد البعوض المناسبة أيضاً

ضعي بغرفته ستائر حاجبة للشمس، أو مظلية؛ لحجب أشعة الشمس عن الرضيع أثناء وجوده في السيارة

الرضيع وأشعة الشمس

سترات قطنية بأكمام طويلة لحماية المولود من الشمس

يجب إبقاء الأطفال تحت عمر الستة أشهر بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة؛ لأنَّ بشرتهم تحتوي على كمية قليلة من صبغة الميلانين، ولا توفّر الحماية الكافية من الشمس

ينصح بعدم استخدام واقي الشمس للأطفال الأصغر من ستة أشهر، ويفضّل تغطية جسدهم بالملابس، والقبعات، والمظلات

إبقاء الأطفال الأكبر من ستة أشهر بعيداً عن الشمس قدر الإمكان، و شراء المظلات الواقية من الشمس أثناء الخروج تحت أشعة الشمس الحارة

شراء واقي شمس مناسب للأطفال فوق عمر ستة أشهر، واختباره دائماً في منطقة صغيرة من الجلد؛ للتأكد من أنه لا يسبب التهيّج

تغطية جسم الطفل بالكامل، ووضع قبعة ذات حواف واسعة على رأسه؛ لحماية رأسه ورقبته من أشعة الشمس

يمكن لحرارة الطفل أن ترتفع خلال فصل الصيف والرطوبة، وهذا أمرٌ خطيرٌ على الأطفال حديثي الولادة؛ لأنهم لا يستطيعون تنظيم درجة حرارة أجسادهم

إذا كانت درجة الحرارة أكثر من ثلاث وعشرين درجة مئوية، فإنّه يكفي إلباس الطفل طبقةً واحدة من الملابس

تغطية رأس الطفل بقبعة خفيفة الوزن، شراء الملابس ذات الأقمشة الخفيفة؛ وإن كان الجو حاراً في الخارج، سيحتاج الأمر إلى شراء ملابس إضافية لارتدائها في الليل

مخاطر تعرض المولود لأشعة الشمس

الأطفال الرضع لا يتحملون حرارة الجو الشديدة

التعرض لأشعة الشمس من الممكن أن يسبب الإصابة بسرطان الجلد، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية الضارة تتغلغل في الجلد، وتسبب الكثير من الأمراض الجلدية المزمنة

ومن أكثر الفئات العمرية التي تتأثر سريعاً من حرارة الشمس هم الأطفال؛ نظراً لطبيعية حساسية جلدهم، وعدم قدرتهم على تحمل حرارة الجو الشديدة

" حمو النيل" مرض الأطفال الصيفي

تجنب شراء الملابس التي تهيج الجلد وتجعل المولود يتعرق