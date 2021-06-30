أهمية رياضة المشي للأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - رياضة المشي من أجمل وأمتع الرياضيات التي يحبها الطفل ويقبل عليها من دون اعتراضات؛ فهي لن تكلفه زياً خاصاً، ولا تحتاج لتدريب وتوجيه من مدرب يقف بجانبه.. ومن الممكن أن يقوم بها الطفل وحده أو بصحبة أفراد أسرته.. وإلا سوف يعاني مبكراً من أضرار الخمول والكسل والوزن الزائد، ونتائج أخرى خطيرة نشاهدها- فعلياً- على جيل كامل من الأطفال.. معنا أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد المصري للتوضيح
المشي يعالج خمول وكسل جسم الطفل
- الطفل الصغير لا يختلف عن الكبار، فجسمه وعضلاته تحتاج للمرونة والحركة، وصحته تحتاج للتدعيم، وهو ما توفره الحركة والرياضة دون غيرها
- مشي الطفل نصف ساعة يومياً، أو ممارسته الجري والتمارين الخفيفة يساعد على تعزيز المناعة ضد الأمراض
- المشي يقي الطفل من الإصابة بالأمراض المستعصية والمزمنة
- رياضة المشي تجنب ظهور الكرش المنتشر بين الأطفال في الوقت الحالي، وتجنب سمنتهم الموضعية
- يساعد على ليونة عضلات الطفل، ومرونتها، وتقوية عظامه
- يسهل نمو الطفل أثناء الليل بشكل طبيعي، فلا يعاني الطفل من ضعف نمو أو قصر القامة
- يساعد على تمثيل الطعام وامتصاصه بشكل كامل ومثالي، ما يجعل الطفل في صحة ممتازة
- الرياضة تمد الطفل بالطاقة والنشاط وتجنبه الكسل وتجعله طفلاً مختلفاً ومميزاً بين أقرانه
- المشي لمدة نصف ساعة يومياً للطفل يقوي عضلاته ويصبح قوياً بين أقرانه واثقاً في نفسه
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رياضة المشي تقي من الأمراض
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- الوقاية من جميع الأمراض المزمنة، رفع كفاءة الجسم بشكل عام، تقوية العضلات، زيادة ورفع مستوى اللياقة البدنية، والعديد من الفوائد المختلفة
- لا بد أن يمارس الأطفال رياضة المشي؛ ليشعروا بالنشاط، لتجنب أي مشكلة قد تنتج بسبب قلّة الحركة والخمول، وليعتادوا ممارسة رياضة المشي عندما يكبرون
- المشاكل التي تنتج عن قلَّة الحركة وقلَّة ممارسة رياضة المشي، تَظهر جميع نتائجها على جميع الأطفال بسرعة
- تؤدي ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة كل يوم إلى التحسين والرفع من كفاءة المناعة في جسم الطفل؛ حيث إنَّ هذا يؤدي إلى الوقاية من الإصابة بأي مرض
المشي يخلص الطفل من الأرق
- تؤدي ممارسة رياضة المشي إلى التخلص من مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم؛ والنوم في الليل مهم جداً للأطفال؛ حيث إنَّ الليل هو الوقت الذي ينمو فيه جسم الأطفال
- النوم بشكل جيد يُقلل من إمكانية حدوث أي مشكلة من مشاكل النمو مثل.. قصر القامة
- ممارسة رياضة المشي تزود جسم الأطفال بالطاقة اللازمة والنشاط والحيوية، وتؤدي إلى التخلص من الكسل والخمول الذي يعاني منه الأطفال
- المشي يعمل على تحسين جميع العمليات العقلية في جسم الأطفال، والتحسين من النمو العقلي.. والعقل السليم في الجسم السليم
- ممارسة رياضة المشي تؤدي إلى تجنب ظهور مشكلة السُّمنة؛ والمعروف أنها منتشرة بين الأطفال، وبممارسة المشي يقوم الطفل بحرق العديد من السعرات الحرارية
تأثيرالمشي على العضلات
- المشي يساعد على ليونة عضلات الطفل، ومرونتها، وتقوية عظامه كما يسهل نمو الطفل أثناء الليل بشكل طبيعي، فلا يعاني الطفل من ضعف نمو أو قصر قامة
- يساعد على تمثيل الطعام وامتصاصه بشكل كامل ومثالي، ما يجعل الطفل في صحة ممتازة
- الرياضة تمد الطفل بالطاقة والنشاط وتجنبه الكسل وتجعله طفلاً مختلفاً ومميزاً بين أقرانه. الوقاية من جميع الأمراض المزمنة
- المشي يرفع كفاءة الجسم بشكل عام، تقوية العضلات، زيادة ورفع مستوى اللياقة البدنية
- لا بد أن يمارس الأطفال رياضة المشي؛ ليشعروا بالحيوية والنشاط، لتجنب أي مشكلة قد تنتج بسبب قلّة الحركة والخمول، وليعتادوا ممارسة رياضة المشي عندما يكبرون
صحة الطفل في المشي
- المشاكل التي تنتج عن قلَّة الحركة وقلَّة ممارسة الأنشطة الرياضية للأطفال تَظهر جميع نتائجها على جميع الأطفال بسرعة
- جسم الأطفال لا يختلف عن جسم الكبار؛ حيث إنَّ جسم الطفل والعضلات التي في جسمه تحتاج إلى جميع عناصر اللياقة البدنية؛ كالقوة، المرونة، الحركة، التوازن، والرشاقة
- تؤدي ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة كل يوم إلى التحسين والرفع من كفاءة المناعة في جسم الطفل؛ حيث إنَّ هذا يؤدي إلى الوقاية من الإصابة بأي مرض
- رياضة المشي وسط أفراد الأسرة تصبح اكر فائدة من الناحية النفسيةة للطفل ،فهي تمده بالآمان والإحساس بالإنتماء لبعضهم البعض
المشي والتخلص من الأرق ومشاكل النمو
- تؤدي ممارسة رياضة المشي إلى التخلص من مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم؛ حيث لا بد من التنويه على أنَّ النوم في الليل مهم جداً للأطفا
- والنوم بشكل جيد يُقلل من إمكانية حدوث أي مشكلة من مشاكل النمو على سبيل المثال: قصر القامة
- تؤدي ممارسة رياضة المشي إلى تزويد جسم الأطفال بالطاقة اللازمة والنشاط والحيوية، والتخلص من الكسل والخمول الذي من الممكن أن يعاني منه الأطفال ممن هم في نفس عمرهم
- تحسين جميع العمليات العقلية في جسم الأطفال، والتحسين من النمو العقلي. لا بد من التنويه أن العقل السليم في الجسم السليم
- عند ممارسة المشي يقوم الطفل بحرق العديد من السعرات الحرارية؛ حيث إن هذا يؤدي إلى جسم رشيق عند النمو في المراحل العمرية المُقبلة
- رياضة المشي باب لتحقيق الصحة النفسية والبدنية للجسم.. خاصة في مرحلة النمو وبناء العضلات وتقسيم الجسم الرشيق للشاب