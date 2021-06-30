أهمية رياضة المشي للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - رياضة المشي من أجمل وأمتع الرياضيات التي يحبها الطفل ويقبل عليها من دون اعتراضات؛ فهي لن تكلفه زياً خاصاً، ولا تحتاج لتدريب وتوجيه من مدرب يقف بجانبه.. ومن الممكن أن يقوم بها الطفل وحده أو بصحبة أفراد أسرته.. وإلا سوف يعاني مبكراً من أضرار الخمول والكسل والوزن الزائد، ونتائج أخرى خطيرة نشاهدها- فعلياً- على جيل كامل من الأطفال.. معنا أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد المصري للتوضيح

الطفل الصغير لا يختلف عن الكبار، فجسمه وعضلاته تحتاج للمرونة والحركة، وصحته تحتاج للتدعيم، وهو ما توفره الحركة والرياضة دون غيرها

مشي الطفل نصف ساعة يومياً، أو ممارسته الجري والتمارين الخفيفة يساعد على تعزيز المناعة ضد الأمراض

المشي يقي الطفل من الإصابة بالأمراض المستعصية والمزمنة

رياضة المشي تجنب ظهور الكرش المنتشر بين الأطفال في الوقت الحالي، وتجنب سمنتهم الموضعية

يساعد على ليونة عضلات الطفل، ومرونتها، وتقوية عظامه

يسهل نمو الطفل أثناء الليل بشكل طبيعي، فلا يعاني الطفل من ضعف نمو أو قصر القامة

يساعد على تمثيل الطعام وامتصاصه بشكل كامل ومثالي، ما يجعل الطفل في صحة ممتازة

الرياضة تمد الطفل بالطاقة والنشاط وتجنبه الكسل وتجعله طفلاً مختلفاً ومميزاً بين أقرانه

المشي لمدة نصف ساعة يومياً للطفل يقوي عضلاته ويصبح قوياً بين أقرانه واثقاً في نفسه

رياضة المشي تقي من الأمراض

عضلات جسم الطفل تحتاج إلى الحركة واللياقة

الوقاية من جميع الأمراض المزمنة، رفع كفاءة الجسم بشكل عام، تقوية العضلات، زيادة ورفع مستوى اللياقة البدنية، والعديد من الفوائد المختلفة

لا بد أن يمارس الأطفال رياضة المشي؛ ليشعروا بالنشاط، لتجنب أي مشكلة قد تنتج بسبب قلّة الحركة والخمول، وليعتادوا ممارسة رياضة المشي عندما يكبرون

المشاكل التي تنتج عن قلَّة الحركة وقلَّة ممارسة رياضة المشي، تَظهر جميع نتائجها على جميع الأطفال بسرعة