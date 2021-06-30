لماذا يصاب الطفل بالشفة الأرنبية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الشفة الارنبية أو المشقوقة هي عيوب خلقية تحدث عندما لا تتشكل شفاه الطفل أو فمه بشكل صحيح أثناء الحمل، وتسمى هذه العيوب الخلقية “الشقوق الفموية”، فى هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن الشفة الأرنبية ونصائح بهدف رعاية طفل الشفة الارنبية.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن الشفة المشقوقة والحنك المشقوق (Cleft lip and cleft palate) هو مرض يندرج ضمن التشوهات الخلقية الشائعة لدى الأطفال، وهو عبارة عن شق يصيب الفك العلوي والشفة العلوية والحنك بشكل كامل أو جزئي.

وأضافت الرابطة أن هذا التشوه الخلقي يسمى أيضاً “بالشفة الأرنبية” استنادا إلى التشابه مع شكل شق شفة الأرنب، مشيرة إلى أنه يرجع لأسباب عدة تتمثل في نقص حمض الفوليك والتدخين وشرب الخمر أثناء الحمل أو التعرض للإشعاع أثناء الحمل مثل أشعة إكس أو الإصابة بفيروس أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية أو تعاطي أدوية معينة أثناء الحمل مثل أدوية الصرع، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

وقد تترتب على الإصابة بالشفة المشقوقة والحنك المشقوق عواقب وخيمة تتمثل في مشاكل التنفس وصعوبات تناول الغذاء ومشاكل التطور اللغوي ومشاكل السمع، بالإضافة إلى مشاكل وتشوهات الأسنان.

وغالباً ما يتم علاج الشفة المشقوقة والحنك المشقوق بواسطة عملية جراحية ذات نسبة نجاح عالية، خاصة إذا ما تم إجراؤها بعد الولادة أو خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.