فيروس كورونا حول العالم.. تحذير أممي من "الفشل" وتشديد القيود بتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 182 مليوناً و585 ألفاً و616 إصابة، الأربعاء.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و953 ألفا و878 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 167 مليونا و186 ألفا و972 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





دعم أممي لخمس دول

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تقدم دعما للدول الخمس الأخيرة التي لم تبدأ بعد حملات تطعيم ضد "كوفيد-19", بينما تجاوز عدد الجرعات التي أعطيت في العالم الثلاثة مليارات.

ولم يبدأ تطعيم السكان في بوروندي وإريتريا وهايتي وكوريا الشمالية وتنزانيا، وهي الدول الخمس الأخيرة التي لم تبدأ بعد حملات تلقيح بين أعضاء منظمة الصحة العالمية التي تضم 194 بلدا.

وصرح متحدث باسم المنظمة بأن "منظمة الصحة العالمية تواصل دعم هذه الدول في اتخاذ قراراتها بشأن بدء حملات التطعيم".

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعرب عن أمله في أن تبدأ كل دولة تطعيم العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الأكثر ضعفًا في أول مئة يوم من 2021، وهي مهلة انتهت في نيسان/أبريل.





وبينما تحجز الدول الغنية حصصها من اللقاحات التي يتم إنتاجها، تنتظر بعض الدول إمكانية الحصول على الجرعات الأولى.

وسمح نظام كوفاكس الذي يهدف إلى ضمان الحصول على اللقاحات لأفقر البلدان، بتأمين 89 مليون جرعة حتى الآن لـ133 منطقة مشاركة.



لكن إمدادات هذا البرنامج جفت عمليا هذا الشهر، حسب منظمة الصحة العالمية التي تشارك في إدارة البرنامج، وقال "تيدروس" محذرا إن "العالم يفشل".





تشديد القيود في تونس

مددت الحكومة التونسية ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

ويبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من الخميس، وقالت الحكومة إنها ستحظر كافة التجمعات حتى 11 يوليو/ تموز.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا.

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها في ظل رفض رئيس الوزراء فرض العزل العام مرة أخرى قائلا إن البلاد لن تتحمله.

كان العزل العام السابق العام الماضي قد نجح في احتواء الفيروس لكنه سبب ألما اقتصاديا كبيرا في بلد قوضت فيه المصاعب الاقتصادية الثقة في حكومات ديمقراطية متعاقبة.





ارتفاع إصابات الكويت

سجلت دولة الكويت 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت ارتفع إلى 354851 ومجموع حالات الوفاة إلى 1961.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل 1767 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 334445 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.25 في المئة.

وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 288 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18445 فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد-19" إلى 1004.





إصابات قياسية في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 64903 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وذلك في قفزة كبيرة عن 27804 حالات في اليوم السابق.

كما سجلت الوزارة 1893 وفاة بسبب مرض "كوفيد-19" في زيادة ضخمة عن 618 وفاة مسجلة في اليوم السابق.



