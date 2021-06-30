شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب الماء فى الصباح.. يُعزز المناعة ويساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الماء هو أفضل مشروب لأنه مصدر للطاقة، فهو لا يحافظ على انتعاشك فحسب بل يحسن صحتك بشكل عام أيضًا، حيث يساعد شرب المزيد من الماء فى الحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الإصابة بالجفاف والأمراض الأخرى المرتبطة بقلة شرب الماء، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

وفى التقرير المنشور بالموقع الهندى، أشار إلى الفوائد التى يحققها شرب الماء على الريق في الصباح كالتالى:

1- يساعدك الماء على إنقاص الوزن

الماء لا يحتوي على سعرات حرارية، ولكنه يمنحك أيضًا شعورًا بالشبع والامتلاء، لذلك فإن شربه في الصباح يمكن أن يساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

2- يحافظ على صحة الجلد

يمكن أن تؤدي قلة شرب الماء إلى الإصابة بالجفاف الذى يترتب عليه العديد من المشاكل الجلدية، لذلك فإن شرب الماء في الصباح الباكر يجدد بشرتك ويضفي عليها إشراقة ونضارة.

3- تقوية المناعة

الماء يساعد في طرد السموم الضارة من الجسم، مما يحافظ على قوة جهاز المناعة لديك ويحمي جسمك من العدوى.

4- يعزز الطاقة

شرب المزيد من الماء هو المفتاح لتجديد طاقتك خاصة في الصباح الباكر، لذلك يجب أن تحرص على ذلك من أجل إنجاز أنشطتك اليومية.

5- يحسن التمثيل الغذائي

يساعد الماء أيضًا في تسريع عملية التمثيل الغذائي، حيث يرتفع معدل الأيض إلى 25٪ خاصة عند شرب الماء على معدة فارغة.

6- يقلل الحموضة ويخفف من حرقة المعدة

شرب الماء في الصباح يقلل أيضًا من الحموضة ، ويخفف من حرقة المعدة وأي أمراض أخرى.

7- يحسن المزاج

الماء هو أفضل طريقة لتحسين مزاجك وتنشيط خلايا الدماغ، مما يؤدي بدوره إلى تحسين الأداء العقلي.