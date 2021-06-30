شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن أحدث سلالات فيروس كورونا "متغير لامدا" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيروس كورونا يهدد الملايين حول العالم، في ظل ظهور متغيرات ونسخ جديدة متحورة من الفيروس تشكل خطرا أكبر من النسخة الجديدة التي ظهرت في نهاية عام 2019، حيث يتسم الفيروس التاجى بأنه قادر على التكاثر ملايين المرات والتحور نتيجة للظروف الخارجة المتغيرة.

كشف تقرير نشر في موقع نوفوستي، عن تفاصيل جديدة حول سلالة لامدا المتحورة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، ونتناول أهم الأسئلة عن هذه السلالة.

ماهى سلالة لامدا التي ظهرت مؤخرا ببريطانيا؟

انضمت سلالة لامدا إلى قائمة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، والتي ظهرت لأول مرة في بيرو وتشيلى والأرجنتين، لكنها انتشرت في بريطانيا مؤخرا.

لماذا ظهرت سلالة لامدا الجديدة؟

وأوضح التقرير أن هذه السلالة الجديدة تحتوى على العديد من الطفرات في بروتين سبايك الفيروس، والتي تؤثر على درجة العدوى وبالتالي تؤثر على فعالية اللقاحات، حيث نشأت الفيروس نتيجة تطور الطفرة الطبيعية للفيروس، التي تتحول مع الظروف الخارجية المتغيرة.

بماذا تختلف سلالة لامدا عن المتغيرات الأخرى؟

تختلف نسخة "لامدا" عن السلالات الأخرى بأنها أكثر عدوى وأكثر قدرة على الانتشار من غيرها، كما تختلف في الأعراض، واستهداف الأشخاص واختراق الجهاز المناعى مقارنة بالسلالات الأخرى، خاصة الأشخاص الذين لم يتناولوا اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ماهى أعراض سلالة لامدا الجديدة ؟

حذرت هيئة الصحة العامة البريطانية أن المتغير الجديد يمكن أن يسبب عدوى أكثر خطورة ومن أكثر الأعراض الشائعة لسلالة لامدا والتي تشمل الحمى والسعال المستمر وفقدان حاستى الشم والتذوق.