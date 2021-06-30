موديرنا تؤكد فعالية لقاحها ضد سلالة دلتا

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لتصنيع الأدوية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يقي أيضاً من السلالة دلتا التي ظهرت أول مرة في الهند.



وأكدت الشركة، من مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، أن الاختبارات المعملية أظهرت أيضاً أن اللقاح يقي ضد العديد من السلالات الأخرى، مشيرةً إلى أنه لم يكن هناك سوى انخفاض طفيف في الفعالية.

واستندت الاختبارات إلى عينات دم لثمانية مشاركين، أُخذت بعد أسبوع من جرعة التطعيم الثانية، ولم تتم مراجعة النتائج من قبل علماء آخرين.

يشار إلى أنه منذ نحو أسبوعين، تم بالفعل نشر دراسة تذكر أن اللقاح الذي تنتجه شركة بيونتك الألمانية بالشراكة مع فايزر الأمريكية يقي أيضاً من السلالة دلتا.

وأدت الدراسات السابقة وجمع البيانات إلى نتائج مماثلة، ويعمل كلا المصنعين حالياً أيضاً على جرعات معززة يمكن تكييفها بشكل أكثر تحديداً مع السلالات.