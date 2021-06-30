إيرلندا تحظر من إمكانية تعرضها لموجة شرسة من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

قال رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، إن هناك تصاعدا في إصابات كورونا بالنسخة المتحورة منه "دلتا".



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قد يتعين على الدول الأخرى، أن تفعل مثل إيرلندا في وضع قيود على تناول الطعام في الأماكن المغلقة والبارات، حسب وكالة "رويترز".

قال نائب رئيس الوزراء في إيرلندا، ليو فارد كار، إن السلطات الصحية تحذر من تعرض البلاد لموجة جديدة شرسة من فيروس كورونا المتحور.

وتابع نائب رئيس الوزراء أن الموجة الجديدة ستكون من "المتحور دلتا"، مما يدخل البلاد في تجربة لم تعتد عليها في المرات السابقة.

وأشار إلى أن التلقيح لمواجهة كورونا هو الطريق الوحيد لتجنب الإغلاق الطويل خوفا من المتحور دلتا.