صحة ورشاقة

الصين تقضي على الملاريا بعد مكافحة استمرت 70 عاماً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

أعلنت منظمة الصحّة العالمية اليوم الأربعاء أنّ الصين نجحت في القضاء على الملاريا بعدما خاضت على مدى العقود السبعة الماضية حرباً ضدّ هذا المرض الذي ينقله البعوض، والذي أودى في 2019 بحياة أكثر من 400 ألف شخص، غالبيتهم العظمى في أفريقيا.

 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نهنّئ الشعب الصيني على تخليص البلاد من الملاريا"، مشيراً إلى أنّ "الصين تنضمّ إلى العدد المتزايد من الدول التي تظهر أنّ مستقبلًا خالياً من الملاريا هو هدف من الممكن تحقيقه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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