سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، مستهل تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول، من 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020،ما عزز قيمة العملة المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.62 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.



وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك، العربي الأفريقي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والقاهرة، والعقاري المصري العربي، وبنك HSBC، والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

واستمرت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في إظهار أداء قوي لتستقر عند 7.8 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار.

وعلى مدار الأشهر التسعة من يوليو تموز 2020 إلى نهاية مارس آذار 2021، صعدت التحويلات بنسبة 8.5 بالمئة إلى 23.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار قبل عام.

وبلغت إيرادات قناة السويس 1.45 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقارنة مع 1.42 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020 .

واتسع العجز التجاري غير النفطي لمصر 12.7 بالمئة إلى 30.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى زيادة في واردات الأدوية وأجهزة التعقيم الطبية لمواجهة أزمة كورونا.

أسعار اليورو والإسترليني



وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.55 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.70 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.78 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.80 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، أمس.