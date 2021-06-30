شكرا لقرائتكم خبر عن تناولى الطماطم لفترة حمل آمنة.. تحميك من تسمم الدم وتحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل الطماطم فوائد صحية عديدة لأنها غنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين سى، كما تحتوي أيضًا على المعادن الأساسية وحمض الفوليك والسكريات والألياف والبروتينات الأساسية للنساء الحوامل، مما يجعلها لها أهمية قصوى خلال فترة الحمل.

و تحتوي حبة طماطم واحدة متوسطة الحجم على كمية كافية من فيتامين سي للتعامل مع 40٪ من المدخول اليومي، كما أنها تحتوي على الحديد والكالسيوم، طبقا لتقرير نشر في موقعDrhealthbenefits.

ومن أبرز فوائد الطماطم على صحة الأمهات خلال فترة الحمل:1.تعزيز المناعة

تحتوي الطماطم على فيتامين ج وفيتامين أ، الذى يساعد على امتصاص الحديد، بينما يقوي فيتامين أ جهاز المناعة ، ويكافح الالتهابات ويعزز إصلاح الأنسجة بعد المخاض.

2. منع تخثر الدم

لأنها تحتوى على فيتامين ك وحمض الفوليك والتي تمنع تخثر الدم ويقلل من خطر النزيف، كما أن حمض الفوليك ضرورى في المراحل الأولى من الحمل لتشتيت عيوب الأسطوانة العصبية لدى الطفل، وهو عيب خلقي في المخ والعمود الفقري والخط الشوكي.

3.الترطيب

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تزيد من كمية الماء التي يحصل عليها الحمل يوميًا.

4. الوقاية من تسمم الحمل

تحتوي الطماطم على كميات عالية من الليكوبين، وهو عامل الوقاية من السرطان الذي يحمي من تلف الخلايا، حيث أظهرت الدراسات أن اللايكوبين في وجبات الحمل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ تسمم الحمل.

5.تساعد على امتصاص الحديد

تناول الحديد أثناء الحمل أمر أساسي لأن الحمل يؤدي إلى زيادة إمدادات الدم، كما يؤثر نقص الحديد على نمو الطفل.

6. رفع مستويات الطاقة

خلال فترة الحمل ، من الطبيعي أن تشعر المرأة بالجفاف والنوم، و تعد الطماطم مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات، ويمكن أن تحتوي حبة طماطم كبيرة على ما يقرب من 30 سعرًا حراريًا التي تمنحك طاقة لا غنى عنها أثناء الحمل .

7. تحسين الهضم

يجب على النساء الحوامل تناول أصناف غذائية غنية بالألياف، حيث تحتوي الطماطم على درجات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في الهضم الصحي.