شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكمية المسموح بها من الملح يوميا حتى تتجنب الأضرار الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الطبيب والمذيع التلفزيوني، الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من خطورة الملح والكميات اليومية التي يقوم الشخص العادي باستخدامها، وأوضح بأن تناول الملح الزائد يمكن أن يسبب السرطان والسكتات الدماغية.

وأشار في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، عن الكمية اليومية المسموح باستهلاكها، قائلا: "نستهلك يوميا 12 جراما من ملح الطعام، في الوقت الذي يجب أن نستهلك فيه 5 جرامات فقط، أما الأشخاص الذين يعانون من مرض ضغط الدم وتزيد أعمارهم عن 50 عاما فيجب أن يستهلكوا يوميا 2.5 جرام من الملح فقط".

وأكد في الوقت نفسه بأن العادات اليومية باستهلاك الملح تنذر بعواقب لا يمكن إصلاحها، قائلا: "إن الاستهلاك المفرط للملح يؤدي للسرطان والسكتات الدماغية..كما أن التقليل من الاستهلاك اليومي للملح يقلل من الاصابة بالأورام، كما نصح الطبيب بالابتعاد عن الملح قدر المستطاع وتقليل الاستهلاك اليومي له..

وعلي جانب آخر أكدت دراسات أن تناول الملح بكميات زائدة، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع ضغط الدم، وتشير دراسة أخرى إلى أنه يمكن أيضًا أن يضعف جهاز المناعة لديك.كما يمكن أن يؤدي إضافة الكثير من الملح إلى النظام الغذائي إلى تعطيل الوظيفة المضادة للبكتيريا للخلية المناعية.

ووجدت دراسة معملية قام بها فريق من الباحثين من مستشفى جامعة بون في ألمانيا أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يؤدي إلى تفاقم عدوى بكتيرية شائعة في الكلى تسمى Escherichia coli.

وللتأكد من أن تأثير تناول الملح المفرط ليس مؤقتا أصاب الباحثون الفئران بالليستريا (البكتيريا)، بعد الاختبار، وجدوا أن العدوى كانت أسوأ في الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا غنيًا بالملح، وهذه هي الدراسة الأولى التي تم الكشف فيها عن أن اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم العدوى في الجسم.