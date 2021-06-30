شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب وطرق طبيعية لعلاج مشاكل القولون.. أهمها النعناع والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض القولون لمشاكل صحية عديدة أبرزها الاضطراب والالتهاب والانتفاخ، ويمكن أن يسبب أشد أشكال التهاب القولون أعراضًا مزمنة ، بما في ذلك الألم ومشاكل الجهاز الهضمي ، مثل القيء والإسهال، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday هناك بعض الطرق الطبيعية والأعشاب التى تساعد فى علاج مشاكل القولون ومنها :

أولا :الطرق الطبيعية

1:شرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، خاصة أثناء نوبة الإسهال.

2:الحصول على الكالسيوم و فيتامين D والمكملات الغذائية لتجنب نقص الكالسيوم وهشاشة العظام.

3:تناول عدة وجبات صغيرة كل يوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

4:التزام نظام غذائي منخفض الألياف.

5:تقليل استهلاك الأطعمة الدهنية والزبدة.

6:تجنب منتجات الألبان ، حيث إن العديد من الأشخاص الذين يعانون مشاكل القولون يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.





ثانيا:الأعشاب الطبيعية

1:النعناع: من أفضل الأعشاب الطبيعية التى تستخدم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال ، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

2:بذور الشمر: تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والخصائص الأخرى التى تعمل على علاج التقلصات والقولون العصبى والالتهاب، لذلك ينصح بتناوله فى حالات القولون العصبى.

3:الزنجبيل: يعمل على علاج الانتفاخ والالتهاب ويحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات.

4:البابونج: يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تحد من التقلصات والتهاب القولون العصبى كما انه يساعد على تعزيز صحة الجسم .

5:زيت الصبار: يستخدم فى علاج التهاب القولون وتهدئة الجهاز الهضمى من الاضطرابات والألم.