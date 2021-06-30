صحة ورشاقة

أعشاب وطرق طبيعية لعلاج مشاكل القولون.. أهمها النعناع والزنجبيل

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القاهرة - سامية سيد - يتعرض القولون لمشاكل صحية عديدة أبرزها الاضطراب والالتهاب والانتفاخ، ويمكن أن يسبب أشد أشكال التهاب القولون أعراضًا مزمنة ، بما في ذلك الألم ومشاكل الجهاز الهضمي ، مثل القيء والإسهال، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday هناك بعض الطرق الطبيعية والأعشاب التى تساعد فى علاج مشاكل القولون ومنها :

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أولا :الطرق الطبيعية
 

1:شرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، خاصة أثناء نوبة الإسهال.

2:الحصول على الكالسيوم و فيتامين D والمكملات الغذائية لتجنب نقص الكالسيوم وهشاشة العظام.

3:تناول عدة وجبات صغيرة كل يوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

4:التزام نظام غذائي منخفض الألياف.

5:تقليل استهلاك الأطعمة الدهنية والزبدة.

6:تجنب منتجات الألبان ، حيث إن العديد من الأشخاص الذين يعانون مشاكل القولون يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

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ثانيا:الأعشاب الطبيعية
 

1:النعناع: من أفضل الأعشاب الطبيعية التى تستخدم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال ، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

2:بذور الشمر: تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والخصائص الأخرى التى تعمل على علاج التقلصات والقولون العصبى والالتهاب، لذلك ينصح بتناوله فى حالات القولون العصبى.

3:الزنجبيل: يعمل على علاج الانتفاخ والالتهاب ويحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات.

4:البابونج: يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تحد من التقلصات والتهاب القولون العصبى كما انه يساعد على تعزيز صحة الجسم .

5:زيت الصبار: يستخدم فى علاج التهاب القولون وتهدئة الجهاز الهضمى من الاضطرابات والألم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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