شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا لا تسبب ارتفاعا فى سكر الدم مقارنة بالبطاطس والطماطم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن مفتاح التحكم فى مرض السكر النوع 2 الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم من خلال اتخاذ قرارات غذائية معقولة، وعلى الرغم من أن الخضراوات تشكل جزءا أساسيا من أي نظام غذائي صحي إلا أن بعض الخضراوات يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وذلك وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وقال الموقع: "يعني داء السكر النوع 2 أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الإنسولين، أو أن الإنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا".

ويُعرف الإنسولين بأنه هرمون ينظم سكر الدم النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم، ويمكن أن تتسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة في سيل من الدمار على الجسم، وإذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2، فيجب أن تجد طرقا لمحاكاة تأثيرات الإنسولين، وللنظام الغذائى دور فعال فى إحداث هذا التأثير، وهناك عدد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على سرعة تكسير الطعام إلى جلوكوز "سكر الدم".

ووفقا للدكتور رالف أبراهام، استشاري مرض السكري واضطرابات الدهون والغدد الصماء في مستشفى الملك إدوارد السابع، فإن بعض الخضراوات تحتوى على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعة، (GI)، وهو نظام تصنيف للأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات، ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

وقال أبراهام: "تبرز الطماطم والبطاطس على أنها تحتوى على مؤشر عال لنسبة السكر في الدم، في حين أن البطاطا الحلوة، التي طعمها أكثر حلاوة، لديها مؤشر أقل فيما يتعلق بنسبة السكر في الدم. ويمكن أن تختلف الطماطم على وجه الخصوص بشكل كبير في محتوياتها من السكر، لذا فإن نوع الطماطم ونضجها هما محددان رئيسيان".

وأشار أبراهام إلى أن هناك أكثر من 300 نوع من البطاطس التى تحافظ على مكوناتها بعد الطهو، ولا تسبب ارتفاع الجلوكوز بالقدر نفسه الذي تسببه البطاطس المهروسة.

وأضاف أنه كلما انخفض محتوى الدهون فى الخضراوات كان معدل تكسير الجلوكوز أبطأ، ولتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم عند اختيار الخضار، يجب عليك اختيار الخضراوات الطازجة، وطهوها بأقل قدر ممكن.

وبدلا من ذلك فإن اختيار الخضراوات الأكبر حجما وطهوها بزيت الزيتون سيساعدك على الاستمتاع بالخضراوات دون القلق بشأن ارتفاع الجلوكوز.