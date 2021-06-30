شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما لوزن صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر حمية الكيتو من أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا لفقدان الوزن والتي تركز على الاستهلاك العالي للدهون والاستهلاك المعتدل للبروتين وانخفاض استهلاك الكربوهيدرات، لذلك ، قد يساعد هذا النظام الرجال فوق الـ 50 عامًا في الحفاظ على وزن صحي لدى كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفقا لما نشر بموقع boldsky.

كيتو في سن الخمسين أو أكبر، هل هي آمنة؟

- يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي لدى كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة.

- يزداد خطر الإصابة بمرض السكري مع تقدم العمر، يمكن أن يساعد نظام كيتو الغذائي في مراقبة مستويات الجلوكوز لديك وإدارة مرض السكري بطرق أفضل بكثير.

- منع مخاطر الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر والخرف ومرض باركنسون.

- يمكن أن يساعد في منع الأمراض المرتبطة بالقلب مثل قصور القلب الذي يصاحب التقدم في السن.

إرشادات النظام الغذائي القائم على الكيتو للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما

1. الكركم : يساعد في منع أو علاج مرض الزهايمر ، وتشير العديد من الدراسات السريرية التي أجريت على الفئران إلى أن الكركمين الموجود في الكركم له تأثيرات مضادة للالتهابات .

2. تناول المزيد من فيتامين د : أظهرت دراسة أن فيتامين (د) يمكن أن يقلل من الشيخوخة والمخاطر ذات الصلة مثل سرطان البروستاتا وأمراض القلب.

3. فيتامين أ : قد يساعد فيتامين أ في منع اضطرابات الشيخوخة مثل مشاكل البصر وضعف الإدراك وسوء التئام الجروح والالتهابات، لذلك قم بزيادة تناول فيتامين أ في نظام كيتو الغذائي الخاص بك عن طريق إضافة أطعمة مثل الأسماك والسبانخ والجزر وصفار البيض.

4. تناول البروتينات: قد تقترح بعض الدراسات استهلاك كمية أقل من البروتين والكربوهيدرات أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي ومع ذلك ، فإن نظام كيتو الغذائي القياسي يتعلق باستهلاك الدهون العالية مع البروتين المعتدل مع تقدمنا في العمر ، يزداد الطلب على البروتين للحفاظ على كتلة العضلات.