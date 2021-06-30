شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 5 خطوات تساعدك على الاهتمام بصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تهمل بعض النساء الاهتمام بصحتها بسبب انشغالها مع الأسرة والعمل والأطفال، لكن هذا الأمر قد يكون له تأثيرات سلبية على صحتك على المدى الطويل، في هذا التقرير نقدم 5 خطوات تساعدك على الاهتمام بصحتك، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

للنساء.. 5 خطوات تساعدك على الاهتمام بصحتك

1. ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على لياقتك البدنية ليس مجرد وزناً صحياً، لكن تحسن التمارين الرياضية صحتك وتساعدك على النوم بشكل أفضل وتعزز مزاجك.

وتحتاجين إلى ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع (30 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام)، قومي بمزيج من تمارين المرونة وبناء العضلات.

2. خلق عادات غذائية صحية

اختارى نمطا غذائيا صحيا يمكنك الالتزام به على المدى الطويل، ومنه على سبيل المثال النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​أو نظام داش DASH الغذائي، وكلاهما من الطرق الصحية لتناول الطعام.

3. الحصول على نوم جيد

النوم الجيد ليلاً يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من النشاط والحيوية، كما أنه ضروري لصحة جيدة.

النوم الجيد يقلل من خطر إصابتك بالمرض أو الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

ويحتاج البالغون من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، ولكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تعيق الاستمرار في النوم ، مثل القلق في وقت متأخر من الليل أو حتى التحديق في الشاشة قبل النوم مباشرة.

4. إدارة التوتر

الإجهاد جزء طبيعي من الحياة، لذا فإن معرفة كيفية إدارته أمر بالغ الأهمية للتخلص من التوتر الذي يتراكم على مدار اليوم، لذا تعلمي كيفية مكافحة الإرهاق والإحباط بطريقة تناسبك، ويمكن تخفيف التوتر بأشكال مختلفة، من تمارين التأمل أو اليوجا أو ممارسة الرياضة أو قضاء الوقت في هواية.

فكر فيما يساعدك على الاسترخاء وكيف يمكنك إعطاء الأولوية لذلك، حتى ولو لبضع دقائق في اليوم.

5. جدولة الفحوصات المنتظمة

يعد الخضوع للفحص المنتظم أمرًا ضروريًا للبقاء بصحة جيدة، حيث يمنحك فرصة لطرح الأسئلة ويمنح طبيبك فرصة اكتشاف المشكلات مبكرًا عندما يكون علاجها أسهل.

تخضع بعض النساء لفحص جسدي كل عام، بينما تنتظر أخريات بضع سنوات. اسألى طبيبك الذى سيوصى بإجراء فحوصات طبية بناءً على عمرك وتاريخ عائلتك أيضًا.

يمكن أن تكتشف هذه الاختبارات أمراضًا في مرحلة مبكرة مثل سرطان الثدي وهشاشة العظام وسرطان القولون والمستقيم.