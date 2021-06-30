محمد الفلاح - رونالدو كلمة السر.. ميكروفون جورجينا يخطف الأنظار في وداع اليورو

الأربعاء 30 يونيو 2021

لفتت الإسبانية جورجينا رودريجيز خطيبة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال الأنظار أثناء حضورها لقاء الأخير أمام بلجيكا في يورو 2020.



وتواجدت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز في ملعب لاكارتوخا بإشبيلية لدعم خطيبها كريستيانو رونالدو في مباراة ثمن نهائي يورو 2020 والتي جمعت البرتغال وبلجيكا، والتي انتهت بخروج الأول حامل اللقب بالخسارة 0-1.

ولاحظت وسائل الإعلام العالمية أن جورجينا ارتدت خلال حضورها للقاء ميكروفونا ظهر على ظهرها أثناء تواجدها مع كريستيانو جونيور، نجل قائد البرتغال، في المدرجات.

صحيفة "الصن" البريطانية كشفت في تقرير لها عن سر ارتداء جورجينا لهذا الميكروفون بهذه الطريقة الخاصة في لقاء بلجيكا ضد البرتغال، موضحة أنها ارتدته لأنها كانت تصور فيلما وثائقياً من إنتاج شركة "Netflix" لإنتاج الأفلام والمسلسلات عن حياتها الشخصية.

الفيلم بعنوان "جورجينا"، ويتحدث بشكل رئيسي عن علاقتها بكريستيانو رونالدو، وتم تصوير أجزاء منه في مدينة جاكا الإسبانية.

وكانت جورجينا عاشت في تلك المدينة الواقعة في شمال شرقي إسبانيا مع أسرتها من سن 3 سنوات وحتى ذهابها لمدريد في عمر 17 سنة، لتلتقي هناك برونالدو وقت عملها في متجر الأزياء الراقية "Gucci".

يذكر أن علاقة رونالدو بجورجينا قد بدأت في عام 2016 وأسفرت عن إنجابهما لابنة الدون آلانا مارتينا في 12 نوفمبر 2017، بالإضافة لرعايتها أبنائه الثلاثة الآخرين كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو.