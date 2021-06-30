شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد علاقة بين «عسر الهضم» و «حصوات المرارة»؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى العلاقة بين حصوات المرارة وعسر الهضم.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن حصى المرارة لا يسبب عسر الهضم وفي حال عدم وجود أعراض للحصوات وظهور أعراض عسر الهضم فهذا لا يستدعي استئصال المرارة.

وأشار إلى أن عسر الهضم قد يصاحب وجود حصوات في المرارة بسبب توفر عوامل الخطورة للمرضين.