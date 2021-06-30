صحة ورشاقة

4 وجبات خفيفة صحية منخفضة السعرات الحرارية لإنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - يتجه البعض إلى اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن، لكن إذا كنت ممن يريد إنقاص وزنه ولا يمكنك اتباع حمية غذائية  نقدم إليك  5 وجبات خفيفة صحية منخفضة السعرات الحرارية يمكنك تناولها لخفض الوزن،  بحسب موقع "only my health".

1. الزبادي والتوت

 

وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية يمكن مضاعفتها مثل الزبادي والتوت بعد الوجبة ستجعلك تشعر بالشبع وستتعامل مع ذوقك أيضا، يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين وغني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين ب والفوسفور، يساعد الزبادي في الحفاظ على صحة قلبك ويساعد على إنقاص الوزن، أما  التوت الأزرق  يساعد في تعزيز المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض السمنة ومرض السكرى.

 

الزبادي والتوت
الزبادي والتوت

 

2. بذور القرع المحمص

 

من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، فقط مع 143 سعر حراري في نصف كوب من بذور اليقطين المحمص، تساعد هذه الوجبة الخفيفة في الحفاظ على صحة عظامك، وتحسن صحة القلب والكبد ، وتدعم جهاز المناعة، هذه الوجبة الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية غنية بمضادات الأكسدة، وتحسن صحة المثانة والقلب.

 

بذور القرع المحمص
بذور القرع المحمص

 

3.  الفشار

 

 يعتقد أن وجبة خفيفة من الفشار يمكن أن تكون في الواقع جزءًا من خطة نظامك الغذائي لفقدان الوزن،  يحتوي الفشار الخفيف واللذيذ على مضادات الأكسدة، يساعد الفشار في منع الشيخوخة، ويحسن الهضم ويساعد في تقليل التوتر والاكتئاب، تشتهر هذه الوجبة الخفيفة أيضًا بتحسين التمثيل الغذائي وخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

 

الفشار
الفشار

 

4. الشوفان

 

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان التى تساعد على إبطاء عملية الهضم مما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ومن ثم تقليل الشهية على مدار ساعات عديدة، وبالتالي فإن الشوفان أفضل بكثير من الحبوب الباردة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية مما يساعد على التحكم في الوزن.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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