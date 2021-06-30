شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وجبات خفيفة صحية منخفضة السعرات الحرارية لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه البعض إلى اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن، لكن إذا كنت ممن يريد إنقاص وزنه ولا يمكنك اتباع حمية غذائية نقدم إليك 5 وجبات خفيفة صحية منخفضة السعرات الحرارية يمكنك تناولها لخفض الوزن، بحسب موقع "only my health".

1. الزبادي والتوت

وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية يمكن مضاعفتها مثل الزبادي والتوت بعد الوجبة ستجعلك تشعر بالشبع وستتعامل مع ذوقك أيضا، يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين وغني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين ب والفوسفور، يساعد الزبادي في الحفاظ على صحة قلبك ويساعد على إنقاص الوزن، أما التوت الأزرق يساعد في تعزيز المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض السمنة ومرض السكرى.



الزبادي والتوت