شكرا لقرائتكم خبر عن موقع express:آثار جانبية نادرة للقاحات كورونا تحتاج لعناية منها خفقان القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الأبحاث الأخيرة عدد من الأثار الجانبية للقاحات PFizer و Moderna بحالات نادرة مثل التهاب القلب - وعضلة القلب وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إن هناك ثلاثة آثار جانبية نادرة يجب البحث عنها.

وفقا لتقرير موقع " express" البريطاني، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قدمت تحذيرات جديدة لكل من مقدمي اللقاحات ومتلقيها بشأن حالات التهاب القلب من لقاحي فايزر وكوفيد الحديث، وجاءت التحذيرات بعد أن اجتمعت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (ACIP) وأكدت وجود "ارتباط محتمل" بين التهاب عضلة القلب والتهاب التامور و Pfizer و Moderna ، وكلاهما يستخدم mRNA.



الاثار الجانبية للقاح فايزر

لكن يقال إن هذه الحالات نادرة ويمكن علاجها وعادة ما تكون خفيفة، كما تشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن فرصة الإصابة بالتهاب القلب "منخفضة جدًا".

ولكن تم تحذير متلقي لقاحي Pfizer و Moderna "بالتماس العناية الطبية على الفور إذا كان لديك أي من الأعراض التالية".

1. ألم في الصدر

2. ضيق في التنفس

3. الشعور بخفقان القلب

تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن أعراض التهاب عضلة القلب والتهاب التامور لا تظهر عادةً على الفور، ولكن تظهر في غضون أيام قليلة بعد تلقي الجرعة الثانية.

كما حثت الوكالة الفيدرالية المتلقين الذين عانوا من التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور في الماضي على إخبار منتج التطعيم.

بالنسبة لمقدمي الرعاية، تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هناك "مخاطر متزايدة من التهاب عضلة القلب والتهاب التامور، خاصة بعد الجرعة الثانية".

قال جون جرينوود، رئيس جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية واستشاري أمراض القلب في مستشفيات ليدز التعليمية NHS Trust ، لـ BMJ: "التهاب عضلة القلب ليس حالة غير شائعة ويمكن أن يرتبط بالعديد من الفيروسات المختلفة.

وأضاف: "التهاب عضلة القلب بالنسبة للغالبية العظمى من الناس هو حالة حميدة ومحددة ذاتيًا ويمكن علاجها بسهولة باستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بالنسبة لعدد قليل جدًا من الأشخاص، يمكن أن تضر عضلة القلب.

يشير موقع GOV.UK البريطاني، إلى الآثار الجانبية الشائعة جدًا التي قد تصيب أكثر من واحد من كل 10 أشخاص بعد تلقيهم اللقاح :

موقع الحقن: ألم وتورم

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ألم عضلي

قشعريرة

ألم المفاصل

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