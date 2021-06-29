موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. قلق "أوبك" ووصية "العشرين"

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تسعى شركة أرامكو ،عملاق النفط السعودي، لأن تكون من كبار اللاعبين في سوق الهيدروجين العالمية بحلول عام 2050.

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية لتطوير مشاريع عالمية لإنتاج مواد كيميائية.



أعادت جمعية مصارف لبنان انتخاب سليم صفير رئيساً لها، الذي أكد أن الدولة هي التي تحتجز الأموال وليس المصارف عبر قرارِها بعدم دفع ديونها.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات نحو مستقبل اقتصادي متجدد ومزدهر وراسخ .



"ستواجه المصير ذاته أو الأصعب منه"، هذا هو مضمون التحذير الذي بعثه الرئيس الإيراني حسن روحاني لخلفه "رئيسي" بشأن أزمة توافر السلع.

اتسعت دائرة قضية التنقيب عن الآثار في مصر، لتشمل رجل الأعمال المصري حسن راتب، ويبدو أنها ستتسع أكثر الأيام المقبلة.

بعد موافقة صندوق النقد على انضمام السودان لمبادرة البلدان "المثقلة بالديون"، يثار تساؤل مهم: ما الثمار التي تجنيها البلاد من القرار؟



هبطت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بالتزامن مع تراجع عنيف لأسعار المعدن النفيس عالميا.

توقعت منظمة" أوبك"، تعافي النفط بقوة في النصف الثاني من 2021 مع تقلص المخزون، فيما أعربت عن قلقها من كورونا المتحورة.

تراجعت أسعار الذهب في سوريا، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.



لم تفلح خطوة خفض سعر الدينار العراقي في تحريك اقتصاد البلد الغني بالنفط، بل ضاعفت أزماته.

وقعت الحكومة السودانية مع البنك الدولي اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود الخرطوم للتصدي لجائحة كورونا.

دعا وزراء خارجية "مجموعة العشرين"، الثلاثاء، إلى حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية مثل جائحة "كوفيد-19"، وتغير المناخ.