شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ماء الأرز للشعر عديدة.. تعرفى على طريقة تحضيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماء الأرز من المواد الطبيعية الأساسية التي يمكن استخدامها كمنتج للعناية بالشعر منذ آلاف السنين، وقد يكون ماء الأرز كلمة السر في الحصول على شعر طويل وقوى ولامع، في هذا التقرير نتعرف على فوائد ماء الأرز للشعر، وفقاً لطبيبة الأمراض الجلدية بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكية شيلبي خيتاربال.



فوائد ماء الأرز للشعر

ما هو ماء الأرز

وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" ماء الأرز هو السائل النشوي الذي يتكون عند نقع الأرز أو طهيه في الماء.

فوائد ماء الأرز للشعر

وقالت الدكتور خيتاربال إن ماء الأرز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تجعل الأرز أحد أهم مصادر الغذاء، يتضمن ذلك أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم إينوزيتول، والذي يوصف بأنه مجدد للشعر.

ماء الأرز غني أيضًا بـ:

-فيتامين ب.

-فيتامين هـ.

-المغنيسيوم.

-المنجنيز.

-الزنك.

فوائد ماء الأرز للشعر لا حصر لها، فهو يمكن أن يجعل شعرك أكثر لمعانًا وأقوى مع تقليل التشابك المزعج.



فوائد ماء الأرز للشعر

طرق صنع ماء الأرز

هناك ثلاث طرق رئيسية لصنع ماء الأرز ، منها:

-نقع في الماء يستمر من 30 دقيقة إلى ساعتين.

-غليان خليط الأرز والماء.

-نقع طويل ليوم واحد أو أكثر لتخمير الماء.

قالت الدكتور خيتاربال إن نقع الأرز من نصف ساعة لساعتين يوفر لك أفضل طريقة لاستخدام ماء الأرز، حيث تلاحظ أن عملية الغليان قد تقلل من بعض العناصر الغذائية في الأرز، في حين أن النقع الطويل يمكن أن يضيف البكتيريا إلى ماء الأرز.

تتطلب معظم التعليمات الموجودة على الإنترنت لعمل ماء الأرز شطف الأرز قبل بدء العملية وتصفية المنتج النهائي.