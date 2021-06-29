شكرا لقرائتكم خبر عن لو انت مريض سكرى.. كيف تتحكم فى مستويات السكر فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيطرة على مرض السكري أهم خطوة يجب على مريض السكر اتباعها للوقاية من مضاعفات المرض، التي قد تؤثر على الجسم بأكمله، لذا من المهم التحكم في مستويات السكر في الدم المتقلبة سواء كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم أو نقص السكر في الدم، في هذا التقرير نقدم 6 قواعد ستساعدك على البقاء بصحة جيدة وإدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 قواعد يجب اتباعها للسيطرة على مرض السكرىتناول طعاماً صحياً

اتباع نظام غذائي جيد أحد أفضل الطرق لتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم، لذا تأكد من أن وجباتك الرئيسية لا تفصل بينها أربع إلى خمس ساعات، أي حاول أن تأكل شيئًا كل ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات ستحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن النطاق المستهدف.

وابتعد عن منتجات الحبوب المكررة مثل المكرونة والأرز الأبيض والخبز الأبيض، لأنها ترفع مستويات السكر في الدم، لذا تجنب تضمينها في نظامك الغذائي.

بدلاً من ذلك، يمكنك تضمين الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) مثل الشوفان والأرز البني والقمح وما إلى ذلك.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين البدنية أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، لذا حاول حرق بعض السعرات الحرارية عن طريق ممارسة الرياضة كل يوم. لكن تحقق دائمًا من مستويات السكر في الدم قبل وبعد التمرين، وإذا وجدت أنها مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فامنح نفسك استراحة في ذلك اليوم من ممارسة التمارين.

لا تفوت الأدوية الخاصة بك

من المهم أن تنتظم في تناول أدويتك إذا كنت مريضًا بالسكري لأنها إذا فاتتك فقد يؤدي ذلك إلى العديد من المضاعفات الصحية المتعلقة بمرض السكري، لذا تناول الأدوية وفقًا لجدول زمني مناسب.

إنقاص الوزن

بخلاف كونك مصابًا بمرض السكري، يمكن أن تؤدي السمنة إلى حدوث مضاعفات أيضًا إذا لم يتم الاعتناء بها، حيث يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول في الدم بمعدل مرتفع مما قد يسبب أمراض القلب.

قم بإجراء فحص دوري لمستويات السكر في الدم

يجب أن يكون جهاز قياس السكر في الدم هو الجهاز المفضل لديك إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

تأكد من فحص HbA1C (Hemoglobin A1C) مرتين في السنة أو مرة كل ثلاثة أشهر اعتمادًا على مدى تحكمه، يقيس الاختبار متوسط ​​مستويات السكر في الدم لحساب ما إذا بقيت ضمن النطاق المطلوب.

انتبه لمستويات الكوليسترول لديك

بالنسبة لمريض السكري، يُنصح بالابتعاد عن نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والمتحولة لأنه يرفع نسبة الكوليسترول الضار.

يقلل مرض السكري من مستوى الكوليسترول الجيد ويرفع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.