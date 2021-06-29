شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البقدونس يوميًا يُعزز مناعتك فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى موقع webmdأن البقدونس يحمل العديد من الفوائد الصحية وخصائص مضادة للالتهابات تساعد فى مواجهة فيروس كورونا، حيث تبين فاعلية البقدونس، لاحتوائه على عدة مركبات فعالة مثل الفلافونويد والكاروتينات والكومارين وحمض الأسكوربيك.

وأكد الخبراء أن البقدونس يملك خصائص مضادة للالتهابات وقادرة على مواجهة العدوى الفيروسية، بجانب أنه يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة التى يحتاجها الإنسان، بجانب أنه مضاد للأكسدة ويعزز صحة الجهاز المناعى للوقاية من عدوى فيروس كورونا، والحماية من الأمراض الأخرى.

وتتعدد فوائد البقدونس فى مكاقحة الالتهابات، والتى تشكل محاربة الأورام السرطانية، وتقوية صحة العظام والتهابات المسالك البولية، لأنه غنى بفيتامين الكالسيوم الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم، كما أنه غنى بفيتامين سى الذى يعزز جهاز المناعة بشكل كبير فإنه يحتوى على كميات أكبر من الموجودة بالبرتقال والليمون والجريب فروت.

ويلعب فيتامين سى دورا كبير فى الوقاية من عدوى فيروس كورونا، فهو من أهم الفيتامينات التي لابد أن يحصل عليها الجسم يوميا وبجرعات كبيرة لزيادة الحماية من العدوى.

وأشار التقرير إلى أن البقدونس يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أكثر من الأغصان الطازجة، حيث وجدت إحدى الدراسات أن العشب المجفف يحتوى على 17 مرة من مضادات الأكسدة أكثر من نظيره الطازج.

وأكد الخبراء أنه يحتوى أيضا على مركبات البيتا كاروتين واللوتين، وهما من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاروتينات، والتى تؤدى إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض معينة، بما فى ذلك سرطان الرئة.