صورة جهاز “مرعب” لفقدان الوزن.. والنتيجة في غضون أسبوعين فقط!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - في محاولة للحدّ من وباء السمنة ، ابتكر العلماء جهازاً لإنقاص الوزن يستخدم مغناطيساً ومسامير قفل لتثبيت الأسنان معاً.

ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أن جهاز DentalSlim Diet Control ، الذي أنشأه باحثون في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، يتمّ تركيبه من قبل أخصائي طب الأسنان على الأسنان العلوية والسفلية.

فهو يسمح فقط لمرتديه بفتح أفواههم بحوالي 2 مم ، مما يقيدهم على نظام غذائي سائل ، ولكن دون منع الكلام والتنفس.

وبمجرد تركيبه ، يهدف الجهاز إلى منع أي شخص من التهام الأطعمة الصلبة التي قد تتعارض مع خطة النظام الغذائي الصارمة.

كما يصفه المبتكرون بأنه “غير مؤذي” ، على الرغم من أنه يتطلب “مسامير قفل مصنوعة خصيصاً” ومثبتة داخل الفم.

في التجارب المفصلة في مجلة طب الأسنان البريطانية ، فقد المشاركون في المتوسط 6.36 كجم في غضون أسبوعين و “كانوا متحمسين لمواصلة رحلة فقدان الوزن” ، كما يدعي الخبراء.

ويعتقد الباحث الرئيسي ، البروفيسور بول برونتون من جامعة أوتاجو ، أنّ الجهاز سيكون أداة فعالة وآمنة وبأسعار معقولة للأشخاص الذين يحاربون السمنة.

كما يمكن فكّ DentalSlim Diet Control من قبل المستخدم في حالة الطوارئ ويمكن تركيبه وإزالته بشكل متكرر.

ويقول البروفيسور برونتن: ” إنّ الحاجز الرئيسي أمام الناس لفقدان الوزن بنجاح هو الالتزام وهذا يساعدهم على إنشاء عادات جديدة ، مما يسمح لهم بالامتثال لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الزمن. إنه حقاً يُطلق العملية.

مضيفاً: وهو بديل غير مؤذي ، قابل للانعكاس ، اقتصادي وجذاب للعمليات الجراحية. الحقيقة هي أنه لا توجد عواقب سلبية مع هذا الجهاز.’

قد تكون الأداة مفيدة لأولئك الذين يضطرون إلى إنقاص الوزن للخضوع لعملية جراحية ، وبالنسبة لمرضى السكري الذين يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تحسن صحتهم.

فجهاز DentalSlim Diet Control هو أيضاً خيار أفضل من جراحة فقدان الوزن باهظة الثمن ، وفقاً لفريق Otago ، والتي تكلف آلاف الجنيهات.

تلعب جراحة إنقاص الوزن دوراً رئيسياً في إدارة السمنة المرضية ، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لإدارة وباء السمنة العالمي ، كما يعتقد البروفيسور برونتون.

وقد تواصلت MailOnline بالبروفيسور برونتون لمعرفة مدى تكلفة DentalSlim، وكم من الوقت سيأخذ قبل أن يتمّ تداوله في السوق.

أصبحت ممارسات إغلاق فكّ الناس جراحياً شائعة في الثمانينيات ، لكنها جاءت مع مخاطر، وهي القيء وخطر الاختناق ، وكذلك أمراض اللثة بعد الاستخدام على المدى الطويل… في بعض الحالات ، كانت هناك مشاكل مستمرة مع تقييد حركة الفك وبعض الحالات النفسية الحادة المتقدمة.

وقال البروفيسور برونتون: “هناك حاجة إلى استراتيجيات بديلة قد تتجنب الجراحة ، أو التي تقلل الوزن قبل الجراحة وتجعلها أسهل وأكثر أمانا”.

كما أكد أن “جمال ذلك هو أنه بمجرد أن يتم تزويد المرضى بالجهاز ، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، يمكنهم فصل المغناطيس… يمكنهم بعد ذلك الحصول على فترة مع نظام غذائي أقل تقييداً ثم العودة إلى العلاج/ وهذا من شأنه أن يسمح بتحقيق نهج مرحلي لفقدان الوزن ، أي تحقيق أهداف فقدان الوزن على المدى الطويل.

في التجارب ، تم إعطاء المتطوعين أداة لفتح الجهاز في حالات الطوارئ ، ولكن لم يكن أي منهم بحاجة إلى استخدامه.

وصفوا جميعاً الجهاز بأنه “مقبول”. ومع ذلك ، فقد تم تحسين التصميم منذ ذلك الحين ، مما يجعله أصغر حجماً لتحسين الراحة.

وقال البروفيسور برونتون: “بشكل عام ، ، تحسن شعور الناس تجاه أنفسهم ، وكان لديهم المزيد من الثقة وكانوا ملتزمين برحلتهم لفقدان الوزن”.

“إنها مراحل صعبة، إنّ المرضى الذين يريدون حقاً القيام بذلك يجب أن يكونوا ملتزمين.

“ولكن بالنسبة لأولئك الناس الذين يعانون حقاً، و الذين قد يصل عددهم إلى الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، يعتبر الجهاز وسيلة لإعادتهم إلى عادات النظام الغذائي ونمط الحياة العادية عن طريق بدأ هذه العملية.” “هذا يمكنه أن يساعد الكثير من الناس”.

يعتمد مصطلحا “السمنة” و “زيادة الوزن” على مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وهو مقياس للدهون في الجسم يعتمد على وزنك مقارنة بطولك.

كشفت الدراسات الحديثة أنّ 1.9 مليار من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من زيادة الوزن (مع مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 29.9) و 650 مليون يعانون من السمنة المفرطة (مع مؤشر كتلة الجسم من 30 أو أكثر).

يشار إلى زيادة الوزن أو السمنة تؤدي إلى حوالي 2.8 مليون حالة وفاة سنوياً ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

ويقدر أيضاً أنّ حوالي 57 في المائة من السكان البالغين في العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2030.