الشوكلاتة خيارك الأفضل لوجبة فطور أكثر صحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

الشوكولاتة من الأطعمة التي يعشقها الكثيرون، ويتناولها الجميع في كثير من الأوقات، ولكن هل فكرت في أن تكون الشوكلاتة هي وجبة الفطور التي تبدأ بها يومك؟.

وكشفت دراسة جديدة أن تناول الشكولاتة على الفطور قد يكون فكرة صحية أكثر مما يعتقد الكثيرون.

يقول الباحثون في مستشفى بريغهام (BWH) في هارفارد إن استبدال العجة بقليل من مكعبات الشوكولاتة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى حرق المزيد من الدهون وخفض مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.

ووجد الفريق الدولي الذي أجرى الدراسة أن تناول الشوكولاتة خلال فترة زمنية ضيقة بعد الاستيقاظ يحسن الصحة.

في الدراسة التي أجريت على نساء بعد سن اليأس، فحص الباحثون 19 امرأة تناولن 100 غرام من الشوكولاتة في غضون ساعة من الاستيقاظ كل صباح.

استهلكت المجموعة أيضا نفس الكمية من الشوكولاتة قبل ساعة من النوم. قارن الفريق زيادة الوزن والبيانات الصحية الأخرى بالأشخاص الذين لا يتناولون الشوكولاتة.

وأظهرت النتائج المفاجئة للدراسة أن تناول الشوكولاتة في الصباح والليل لم يؤد إلى زيادة الوزن لدى هؤلاء النساء.

وإذا لم يكن ذلك مفاجئا بدرجة كافية، فإن تناول الشوكولاتة في الساعتين المختبرتين في الدراسة يمكن أن يؤثر على الشهية وتوازن الميكروبيوم في المعدة وجودة النوم.

وجدت الدراسة أن تناول الشوكولاتة على الفطور يمكن أن يزيد من حرق الدهون والتمثيل الغذائي، كما أنه يخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وهو مقياس رئيسي للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

في الليل، أدى تناول الشوكولاتة قبل النوم إلى تغييرات في التمثيل الغذائي أثناء الراحة وممارسة الرياضة في صباح اليوم التالي.