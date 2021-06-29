شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على عدد ساعات النوم الموصى بها قبل ليلة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النوم دورًا حيويًا في الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية أو الساعة الداخلية التي تؤثر بشكل كبير على قوة تركيزك وقدرتك على المذاكرة وتنشيط الذاكرة أثناء أداء الامتحانات، حيث قد يعانى بعض الطلاب من عدم القدرة على استرجاع المعلومات أثناء الامتحان.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن الساعة البيولوجية الداخلية تعمل وفقا لجدول زمنى مدته 24 ساعة للتحكم في دورة النوم والاستيقاظ، كما أنها تؤثر أيضا على عملية التمثيل الغذائي والالتهاب وكيفية استجابتك للتوتر، لذا فإن الحصول على عدد ساعات معينة من النوم يمكنك من التركيز أثناء الامتحان.

وأوضح الخبراء أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على الساعة البيولوجية داخل جسمك وتتمثل في عدم النوم لفترة كافية، والنوم في أوقات غريبة من اليوم ، والتعرض للضوء الساطع في الليل أيضا يمكن أن يعطل ساعتك الداخلية والعمليات العديدة التي تنظمها.

وأوصى الخبراء أن النوم ضروري للعديد من جوانب الصحة الجيدة، ومن أجل الحفاظ على جهاز المناعة، ووظائف التمثيل الغذائي ، والذكريات، فضلاً عن تنظيم وزن الجسم، كما يشير التقرير إلى أن حوالي ثلث البالغين وثلثي طلاب المدارس الثانوية لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، مما ينعكس على قدرتهم أثناء الامتحانات.

وأوصى الخبراء بضرورة الحصول على عدد ساعات تتراوح من 8 إلى 10 ساعات خلال اليوم، وذلك لمن تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 18 سنة، فإن عدم الحصول على الساعات الموصى بها يؤثر على الأداء المعرفي، بجانب الشعور بالمزاج السىء.